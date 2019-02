Kitty e Katty: a boneca japonesa e a criadora portuguesa juntaram-se na passerelle em Milão

Corria o ano de 1974 e em lados opostos do mundo nasciam Kitty e Katty. A empresa japonesa Sanrio concebia a famosa boneca — que, na verdade, tem nacionalidade britânica — enquanto, na Venezuela, nascia a criadora filha de pais portugueses. Os dois mundos confluíram este domingo, na passerelle, durante os últimos dias da semana de moda de Milão.

Katty Xiomara juntou-se à marca japonesa para criar uma colecção cápsula e pelo caminho acabou por torná-la um tema central da sua própria colecção de Outono/Inverno 2019. Com uma casa cheia, estreou-se assim em Milão no Cavallerizze, umas antigas cavalariças que hoje fazem parte do Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia — local que acolheu durante os últimos dias uma série de eventos paralelos ao calendário de desfiles oficial da semana de moda de Milão.

Milão é uma das quatro paragens principais das semana de moda e, por isso, um ponto de cruzamento de profissionais da indústria de moda de todo o mundo. A assistir ao desfile no domingo estava, por exemplo, Nichelle Cole, fundadora da revista The Fashion Plate. Veio da Califórnia em busca de “inovações” a nível do design e de formas como a cultura se reflecte nas roupas. Já tinha assistido, no passado, a desfiles dos criadores portugueses Miguel Vieira e Carlos Gil, também em Milão. Irá ainda marcar presença no desfile de Alexandra Moura — que este ano enquadra o calendário oficial da semana de moda de Milão —, na segunda-feira.

Sentada no lado oposto, a espanhola Silvia Rodriguez — que junta no Instagram 260 mil seguidores — não conhecia a marca, mas pesquisou no Google e gostou. A italiana Aline Cohen — que publica o seu conteúdo para 600 mil seguidores na mesma rede social — ouviu elogios à marca portuguesa e quis igualmente conhecer.

Dois universos numa colecção

A interpretação de Katty Xiomara tem pouco de literal. Ainda assim, as saias plissadas de tule metalizado, os laços gigantes e o uso (ainda que equilibrado) de cor-de-rosa não enganam. A colecção é, no fundo, uma versão elegante do universo Hello Kitty.

É também uma colecção de fusão: de um lado as referências mais “abonecadas” (nas palavras da criadora), como os padrões vichy, os volumes das peças e os brilhos; de outro, o universo feminino, central à identidade da marca Katty Xiomara e visível, por exemplo, nas rendas que pautam a colecção.

“Tudo isto fez-me retroceder no tempo, pensar nos meus 45 anos, ter nascido na Venezuela, ter tido uma infância a brincar ao ar livre”, conta a criadora. Cruzou assim os elementos ligados à Hello Kitty com o seu próprio percurso, muito dele marcado por mulheres — das duas irmãs à filha, passando pela mãe, que “tinha um carácter bastante forte”. “A própria Kity” — lembra Xiomara — “é uma menina, não uma gata”.

Pode ou não já ter reparado, mas a personagem da Sanrio não tem boca. Katty Xiomara foi mais longe e retirou à boneca todas as feições, deixando apenas o traço do rosto, que aparece de forma subtil em algumas peças. No entanto, devolveu-lhe a expressão, através das bocas que desenhou para a colecção. E criou ainda um padrão com mulheres nuas, num estilo semelhante ao cubismo.

É aqui que confluem as mensagens da criadora: “Uma mulher não precisa de ser modesta para ser respeitada, ninguém é como tu; esse é o teu poder; beleza sem inteligência é apenas decoração.”

A história da Mimosa Pudica — uma flor cujas folhas fecham quando alguém lhes toca — acabou tomar um lugar de destaque na colecção de Katty Xiomara. Na sua infância, a criadora intrigava-se com esta espécie e comparava-a à Bela Adormecida. A ligação dessa planta com uma lenda Filipina, acerca de uma rapariga chamada Maria, deu nome à colecção, “Maria Mimosa” — e inspiração para um dos principais estampados. Segundo descreve a criadora, os pais da rapariga esconderam-na durante uma invasão à vila onde viviam e quando voltaram ao mesmo local encontraram apenas uma planta tímida, tal e qual como a rapariga.

De olhos postos no Oriente

Não é a primeira vez que a conhecida personagem japonesa se junta a outras marcas. A Hello Kitty já decorou por três vezes os ténis da Converse, apareceu nas camisolas e T-shirts da Guess e serviu de inspiração para uma colecção cápsula com a loja online Asos, no último Verão. Até já se juntou à companhia japonesa JR West para lançar um comboio bala temático, que esteve em serviço durante três meses no ano passado.

A colecção cápsula de Kitty e Katty será comercializada na Europa e na Ásia, conta Roberta Puppo, gestora regional de licenças da Sanrio, na Europa. É a primeira vez que a marca japonesa se junta a uma criadora portuguesa, garante. “Foi um agente local da Sanrio, em Portugal, que sugeriu o contacto [com a criadora]. Gostamos do estilo dela, da forma como olha em geral para a moda”, comenta. Além disso, Katty Xiomara tem já alguns seguidores na Ásia, que é neste momento o seu mercado principal.

A criadora já apresentou três colecções durante a semana de moda de Nova Iorque com o apoio do Portugal Fashion, mas tem agora o olhar focado no Oriente. “Tivemos algumas dificuldades com mercado americano, porque houve uma interrupção [na ligação] com agente que tínhamos. Estávamos a vender talvez nas lojas erradas. Agora queremos fazer pequena limpeza, com tempo”, comenta a criadora, acrescentando: “Enquanto fazemos isso, estamos mais concentrados com mercado asiático e europeu”.

