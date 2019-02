Três feridos graves em esfaqueamento junto ao Urban Beach

Três pessoas foram feridas com gravidade, na madrugada deste sábado, nas imediações da discoteca Urban Beach. A altercação teve início por volta das 6h30 na Rua de Cintura do Porto de Lisboa.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa confirmou ao PÚBLICO que dois homens, munidos de arma branca, feriram três pessoas na zona do rosto com "aparente gravidade". As vítimas foram encaminhadas para o hospital, onde recebem tratamento.

O incidente teve lugar junto da discoteca Urban Beach que, em Novembro de 2017, foi temporariamente encerrada pelo Governo depois de dois jovens terem sido agredidos pelos seguranças do estabelecimento. O momento, apenas um numa longa série de incidentes que tiveram aquela discoteca como palco, foi registado em vídeo e levou à detenção dos três agressores, que agora enfrentam julgamento.

O estabelecimento acabou por reabrir em Janeiro de 2018, depois de terem sido feitas mudanças para reforçar a segurança do espaço, o que incluiu acções de formação prestadas pela Protecção Civil.