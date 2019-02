Seis feridos em atropelamento com veículo ligeiro em Paredes. Condutor foi detido

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, na sequência de um atropelamento com um veículo ligeiro em Rebordosa, concelho de Paredes. A GNR já deteve o condutor, um homem de 45 anos, que segundo algumas testemunhas ouvidas pela TVI 24 estaria alcoolizado e a guiar em contramão.

Ao PÚBLICO o major Pedro Ramos, do comando-geral da GNR apenas confirmou a detenção do condutor da viatura, com 45 anos, que se encontrava, ao início da noite, no posto de Lordelo, em Paredes. O militar recusou-se, no entanto, a adiantar mais qualquer pormenor sobre o incidente que ocorreu durante um convívio junto ao Moto Clube de Rebordosa.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto e a GNR contabilizam cinco feridos, mas o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) diz que assistiu seis pessoas. Um homem de 36 anos ficou ferido com muita gravidade, tendo, segundo fonte oficial do instituto, sofrido um traumatismo cranioencefálico. Esta vítima entrou em paragem cardiorrespiratória no local, mas uma equipa médica conseguiu reverter a situação e o homem acabou por ser transferido para o hospital de S. João, no Porto.

Um outro homem de 30 anos, ferido com gravidade, sofreu dois traumatismos, um cranioencefálico e outro torácico, tendo sido encaminhado para o hospital de Santo António, no Porto. O INEM adianta que três pessoas do sexo masculino com idades entre os 31 e os 39 anos, com traumatismos vários, foram transportadas para o hospital de Penafiel, para onde foi encaminhado uma outro homem de 30 anos com ferimentos ligeiros.

O alerta para o incidente chegou ao CDOS às 16h34, tendo sido mobilizados para o local 29 operacionais e 14 viaturas, incluindo duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação do INEM.