Igreja Católica admite ter destruído provas sobre abusos sexuais

A Igreja Católica destruiu documentos sobre padres pedófilos, permitindo que estes continuassem a cometer abusos. Desta vez não se trata de uma acusação, mas sim uma admissão de um dos cardeais mais importantes do Vaticano. O alemão Reinhard Marx, figura próxima do Papa Francisco, afirmou que, durante décadas, a Igreja ignorou os direitos das vítimas e protegeu membros do clero envolvidos em escândalos sexuais.

“Ficheiros que poderiam ter documentado actos horrendos e revelado o nome dos seus responsáveis foram destruídos, ou nem chegaram a ser redigidos. Os procedimentos estipulados para julgar estes crimes foram deliberadamente ignorados, e até antes revogados. Os direitos das vítimas foram espezinhados", lamentou Marx, presidente da Conferência Episcopal Alemã, que em Setembro de 2018 apresentou publicamente um pedido de desculpa às vítimas de crimes sexuais.

A prática de ocultar a identidade de abusadores e transferi-los para outras paróquias repetiu-se ao longo de várias décadas em diversos países, permitindo a um número indeterminado de padres pedófilos escapar à justiça e reincidir nos crimes.

Estas declarações foram proferidas ao terceiro dia de uma reunião com cardeais de todo o mundo que o Papa Francisco convocou para abordar um flagelo que atinge cada vez mais a imagem da Igreja Católica, mais recentemente com revelações de escândalos no Chile, Alemanha e Austrália. Francisco fez chegar aos cerca de 190 participantes desta cimeira um guião com 21 pontos em que reivindica, por exemplo, a criação nas várias dioceses de estruturas, com "uma certa autonomia em relação à autoridade eclesiástica local", para recepção de denúncias de abusos.

Durante o encontro, Francisco forçou bispos e cardeais a encararem as vítimas de abusos sexuais, convidando algumas a participar na reunião.

A reunião no Vaticano, que não tem precedentes, realiza-se até domingo. Estão representadas 114 conferências episcopais: 36 de África, 24 das Américas, 18 da Ásia, 32 da Europa (incluindo Portugal) e quatro da Oceânia. O objectivo é trabalhar para “juntos responder a este sério desafio”.