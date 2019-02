Arrimadas confirma candidatura ao Congresso para "derrubar Sánchez e Torra"

A líder catalã do partido da direita espanhola Cidadãos confirmou neste sábado o seu salto para a arena da política nacional — num comício em Madrid, e ao lado de Albert Rivera, Inés Arrimadas confirmou que é cabeça de lista do partido às legislativa de 28 de Abril por Barcelona.

Depois de dias de especulações sobre o seu futuro — regional ou nacional —, Arrimadas e Rivera, o líder do partido, oficializaram a candidatura num comício na capital. "Ao longo da minha vida tive que fazer opções difíceis, mas sempre decidi dar passos em frente; estamos perante um desafio histórico e por isso anuncio hoje que me apresento às primárias para liderar a candidatura por Barcelona", disse, claramente emocionada, segundo o relato do La Vanguardia, a política de 37 anos.

Prosseguiu: “É preciso lutar pela Espanha que merecemos, chegou o momento de tirar Sánchez e Torra do Governo", disse, referindo-se às conversações entre o chefe socialista do Governo, Pedro Sánchez, com os independentistas catalães, que o Cidadãos condena por considerar que Madrid está a fazer concessões aos independentistas.

Arrimadas deixa vago o papel de líder do partido na Catalunha, onde venceu as últimas eleições convocadas depois da intervenção do Estado na autonomia catalã, na sequência do referendo à autonomia de 2017 e da declaração de independência que levou à destituição do governo regional de Carles Puigdemont.

"Vou mudar de pele para que Albert Rivera seja o próximo presidente do Governo", disse Arrimadas.

"Inés, conheço-te desde que começaste. Não podia ter uma companheira, uma sócia, melhor que tu, e digo-te que vamos ganhar", respondeu Rivera.

Pedro Sánchez viu o Orçamento de Estado do Partido Socialista Espanhol (PSOE) chumbar no Congresso há duas semanas e anunciou eleições gerais antecipadas para 28 de Abril. Não conseguiu o apoio dos independentistas catalães, que consideraram infrutífero o processo de conversações.

Perante um cenário político fragmentado — e com a entrada inédita da extrema-direita do Vox no palco político —, estas são eleições imprevisíveis. E Arrimadas é a arma secreta de Rivera para juntar votos à direita, que disputa com o Partido Popular.

A catalã, lembra o El País, é a figura mais relevante da política espanhola actualmente. O seu peso político ficou provado na Andaluzia, quando fez campanha ao lado de Juan Marín — o PSOE perdeu a região para o PP com uma aliança com o Cidadãos e o (polémico) apoio do Vox.