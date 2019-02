As vacinas em Portugal são um caso de sucesso

Os portugueses confiam mais nas vacinas do que quaisquer outros cidadãos europeus. Mais de 95% concordam que são seguras, eficazes e importantes para as crianças. Mas uma análise das coberturas vacinais mostra que, mesmo assim, a taxa de vacinação não é semelhante em todas as regiões do país. É em Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve que existem as menores taxas.

Na Europa, as diferenças também são evidentes. França, Itália, Roménia e Bulgária são países onde as taxas de cobertura vacinal são inferiores a 95% (valor a partir do qual se considera que esta taxa é satisfatória).