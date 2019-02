E viva o alho! O da Graciosa, que é diferente e único

É provar e comprovar. O alho da ilha Graciosa, nos Açores, é reconhecidamente diferente e único no cultivo nacional. Não só pelas características benéficas para a saúde, que fazem com que seja ao mesmo tempo alimento, condimento e remédio, mas sobretudo pelas suas diferenciadoras qualidades alimentares. Especialmente quando submetido a uma fonte de calor, ou seja, cozinhado.

É que, além do sabor mais macio e adocicado, também o seu aroma e paladar são muito mais suaves, em claro contraste com a ideia de aroma e sabor quase insuportáveis que retiramos da experiência comum. E não é, de todo, assim com os que são cultivados na Graciosa, os quais continuam, no entanto, a apresentar o problema aos consumidores: são muito difíceis, se não mesmo impossíveis, de encontrar fora da pequena ilha do arquipélago.

E mesmo sendo apreciado e procurado pelos mestres da cozinha, o alho da Graciosa mantém-se quase exclusivamente como um produto de consumo local. Quando muito é distribuído no conjunto das ilhas do Açores, e não mais que isso.

Os Açores, no conjunto das suas ilhas e nas mais diversas vertentes, são, já se sabe, um caso de qualidade à parte quando se trata de produtos naturais. Um privilégio que, no entanto, permanece quase em segredo e do qual os consumidores pouco usufruem, a não ser quando viajam até às acolhedoras ilhas atlânticas. Tão-pouco os locais daí tiram o merecido benefício económico.

Uma situação de contraste absoluto com um produto similar, o alho Morado, que é produzido em Espanha (ver texto em baixo) e conhecido e comercializado em todo o mundo com a mais alta cotação dos alhos no mercado internacional. Já se sabe, e não é só com estes alhos: aquilo que é único e de qualidade extraordinária, é para os portugueses uma espécie de segredo e privilégio raro, enquanto em Espanha se industrializa e converte em negócio à escala universal.

Foto DR

É claro que o alho da Graciosa nunca chegaria para distribuir pelo mundo, mas é precisamente com o propósito de lhe dar notoriedade, criar valor para os produtores e torná-lo acessível aos consumidores – em Portugal, pelo menos – que as autoridades e organizações locais têm em marcha o processo de certificação como produto de Indicação Geográfica Protegida (IGP), ao mesmo tempo que sensibilizam os agricultores da Graciosa para a sua produção e procuram organizar estruturas de armazenamento e distribuição em torno da Adega e Cooperativa Agrícola local.

Qualidades alimentares e medicinais

Foi para explicar, expor e dar a provar essas qualidades e características diferenciadoras que se juntaram na pequena ilha do grupo central açoriano técnicos, especialistas e produtores locais. No Festival do Alho da Graciosa, realizado no primeiro fim-de-semana de Fevereiro, ficou-se a saber que um estudo feito na Universidade dos Açores teve precisamente como termo de comparação o alho Morado. “Porque é considerado como o melhor do mundo”, esclareceu a orientadora do estudo, Graça Silveira. O estudo foi efectuado em 2008 e as conclusões mostram que são genericamente similares as qualidades e características entre ambos. “O alho da Graciosa é muito rico em alicina, um poderoso antioxidante com efeito no retardar de doenças degenerativas, como Alzheimer, e que reduz o colesterol mau. Foi também testado como protecção contra bactérias hospitalares multirresistentes e neste aspecto mostrou até uma eficácia superior ao Morado espanhol”, relatou Graça Silveira. “Por isso é que já na Idade Média, durante a peste negra, os coveiros bebiam vinho com alhos para se protegerem”, contou a especialista.

São também conhecidas há muito as qualidades do alho como retardador e antídoto contra doenças civilizacionais, como o envelhecimento, e também como vasodilatador. Já os egípcios usavam o alho como remédio natural, mas foi Pasteur a confirmar cientificamente essas características como medicina preventiva. Como a alicina é um óleo rico em enxofre, tem propriedades desinfectantes, anti-sépticas e anti-bacterianas.

Como alimento, o alho da Graciosa é mais picante, saboroso, de paladar suave e prolongado, o que faz com que seja muito apreciado pelos cozinheiros, que assim podem tirar partido das suas qualidades culinárias sem riscos de odor ou aroma excessivos. São também fonte de minerais e vitaminas e os especialistas apontam também para o seu consumo quando processados como uma espécie de snacks ou frutos secos de grande potencial para a saúde.

As questões ligadas à produção e transformação do alho foram abordadas por José Castro, da empresa Agrialho, que confessou a surpresa quando provou o alho da Graciosa e logo o comparou com o Morado espanhol. Com estratégias e dimensões incomparáveis à diminuta realidade açoriana, também Bruno Moura, da Agromais, deu conta da necessidade de organização e planos de comercialização conjunta na abordagem ao mercado da distribuição.

Já o americano Greg Bozzo trouxe até aos Açores o relato da grande festa que todos os anos acontece na cidade de Gilroy, na Califórnia. Já considerada como a capital do alho, a festa atrai milhares à localidade, motivados pelos muitos petiscos confeccionados à base de alho – de sabor e aromas intensos, ao contrário do da Graciosa – e a muita animação que lhe está associada.

É também para criar valor, ganhar notoriedade e expandir a reputação que na Graciosa organizaram o Festival do Alho. Por enquanto com uma conferência e a associação de quatro restaurantes locais com menus focados no alho, mas com o objectivo de também um dia poderem festejar em grande e gritar: viva o alho!

Graciosa e Lautrec são comparáveis ao melhor do mundo Sendo a ilha mais seca do arquipélago, a conjugação com solos alcalinos, sol quase todos os dias do ano e diminutas amplitudes térmicas, propicia condições ímpares à produção do alho. Daí as características únicas e diferenciadoras, que fazem com que o alho da Graciosa só seja comparável àquele que é unanimemente tido como o melhor do mundo, o Morado de Las Pedroñeras. A grande diferença é que, enquanto nos Açores a produção é ainda pouco mais que artesanal, naquela Indicação Geográfica Protegida (IGP) da região de Cuenca, em Castela La Mancha (entre Madrid e Valência), Espanha, tudo é encarado numa perspectiva industrial e com agressiva estratégia comercial e de comunicação. A começar pelo nome Morado, que vem da cor associada à das amoras (moras, em castelhano) e foi adoptado como designação diferenciadora do produto. Além de reconhecido como o melhor do mundo, o alho Morado é também o mais valorizado, numa estratégia que incluiu também a criação do alho negro, que não é mais que um processo de transformação do Morado. Sim, o alho negro não é uma variedade de alho, mas antes o resultado de um processo de fermentação artificial, uma espécie de maturação, que lhe concentra e potencia as qualidades naturais. Além do Morado e da Graciosa, também na zona de Lautrec, no Sudoeste da França, se produz um alho com qualidades e características diferenciadoras idênticas. Desde sempre conhecida como a ilha dos alhos, a sua cultura na Graciosa intensificou-se a partir dos anos 50 do século passado, chegando a ter forte impacto na economia das famílias locais (a par da fava, tremoço, feijão e cereais). Eram distribuídos pelas outras ilhas do grupo central, as chamadas “ilhas de baixo”, beneficiando do giro do barco Fernão Magalhães, que naqueles tempos as ligava. Tudo mudou, no entanto, após o terramoto de 1 de Janeiro de 1980, com a destruição e consequente abandono da ilha por grande parte da população. Campos e produção foram largados e a cultura do alho esteve quase abandonada. Resta agora à volta de uma dezena de produtores, que em cerca de sete hectares conseguiram nos últimos anos duplicar a produção para umas 25 toneladas (Las Pedoñeras produz cerca de 160 mil toneladas de Morado). A par do processo de reconhecimento como IGP – que deverá estar concluído até final do ano – o objectivo é que os produtores e a Adega e Cooperativa Agrícola se organizem de forma a valorizar e colocarem o alho da Graciosa nos circuitos de distribuição. “Expandir a reputação” é a expressão usada pelo Director Regional da Agricultura, José Élio Ventura, que também incentiva a explorar as potencialidades de mercado da produção biológica e o trunfo que representa o facto de toda a produção ser feita em área de reserva da biosfera. E neste parâmetro nada se pode comparar aos Açores.

A Fugas esteve na Graciosa a convite da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo