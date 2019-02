Ella, depois dos restaurantes, um novo livro

Ella tornou-se um fenómeno de popularidade e mesmo depois de, com o casamento, o apelido ter mudado de Woodward para Mills, continua a ser mais conhecida como Deliciously Ella, bloguer de alimentação saudável, autora de livros e mais recentemente empresária com alguns sobressaltos (abriu três delis em Londres, e acabou por ter que encerrar duas delas).

Sem qualquer formação de cozinha, começou a criar receitas saudáveis para tentar resolver um problema de saúde grave e raro para o qual os médicos tinham dificuldade em encontrar respostas eficazes. O seu quarto livro, As Delícias de Ella – O Livro Cem Por Cento Vegetariano, acaba de ser lançado na sua edição portuguesa pela Lua de Papel.

Desde o início que Ella, primeiro através do blogue deliciouslyella, e depois dos livros, partilhou a sua história pessoal, com todos os altos e baixos da luta para superar a doença. No novo livro, essa fórmula continua, desta vez com a autora a contar o que foi a aventura de, em conjunto com o agora marido, Matt, abrir três restaurantes em Londres (dois deles fecharam entretanto) e lançar uma linha de produtos biológicos.

Embora esta seja uma história que se pretende inspiradora, Ella parece relativamente aberta e honesta na forma como partilha também as dificuldades que vai encontrando no caminho e aquilo que identifica como sendo as suas fraquezas. "O que partilhamos em Deliciously Ella, como marca/comunidade/espaço de inspiração, nunca será um relato minucioso do meu dia enquanto Ella Mills. Posso garantir que isso não seria muito interessante, já que a maior parte seria apenas o nosso cão, dias longos ao computador e taças de sobras das receitas que vamos testando", escreve.

As Delícias de Ella – O Livro Cem Por Cento Vegetariano Foto Ella Mills Lua de Papel Preço: 18,90€

Mas o fundamental são as receitas e é aí que Ella tem um trunfo: a maior parte delas são muito saborosas e extremamente fáceis e isso explica também o enorme sucesso dos três livros anteriores, As Delícias de Ella, As Delícias de Ella Todos os Dias e As Delícias de Ella Para os Amigos. São geralmente criadas à volta de uma dúzia de ingredientes essenciais combinados de formas diferentes (algumas podem parecer versões apenas ligeiramente diferentes das que surgem nos livros anteriores). Os feijões, a batata-doce, a quinoa, o abacate, o tomate seco, a couve-flor surgem em muitos dos pratos. Também no que diz respeito aos molhos e temperos, alguns repetem-se com frequência, como o miso, o tamari ou a tahini.

No início do livro há uma pequena explicação sobre os ingredientes mais comuns, com alguns truques, que se começam a popularizar na cozinha vegana, como o aproveitamento da água da cozedura do grão-de-bico para substituir as claras de ovo nos bolos. Outra sugestão que Ella faz é a de se usar alho assado em alguns pratos, assando previamente uma boa quantidade de cabeças quando se está a preparar qualquer outra coisa no forno e depois guardar essa pasta que, garante, aguenta bem durante uma semana no frigorífico.

Talvez o facto de não ser cozinheira de formação e de ter começado a criar receitas à medida das suas necessidades, testando e vendo o que resultava ou não, faça com que os pratos de Ella sejam, na esmagadora maioria, muito fáceis de executar e intuitivos mesmo para quem não cozinha habitualmente. O livro divide-se em receitas para o pequeno-almoço, saladas, um capítulo dedicado a falafel, hambúrgueres e patés, outro a sopas, guisados e caris, e por fim doces e uma parte intitulada “entre amigos e supper clubs”, com receitas criadas para eventos especiais nos quais Ella participou e que, como a própria diz, correspondem a momentos nos quais quis que as suas criações fossem um pouco mais complexas e ambiciosas.

