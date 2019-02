As políticas fiscais discriminam as mulheres?

Das decisões de alto nível ao impacto no nosso quotidiano, neste programa falamos sobre a Europa que Conta, no âmbito da série especial do PÚBLICO que procura saber como as decisões tomadas em Estrasburgo e Bruxelas têm impacto na vida diária dos cidadãos europeus.

Esta semana, falamos sobre políticas fiscais na União Europeia, com foco na perspectiva de género. A jornalista Catarina Lamelas Moura conversou com a eurodeputada Marisa Matias sobre as principais propostas de um relatório aprovado em Janeiro pelo Parlamento Europeu, do qual foi co-relatora, sobre igualdade de género e políticas fiscais na UE.

Ouvimos também o advogado Nuno Sampayo Ribeiro, especialista em direito fiscal, que, em conversa com o jornalista Pedro Crisóstomo, defende que um país como Portugal só teria a perder com o fim da regra da unanimidade na União Europeia nas votações das propostas fiscais. Uma entrevista para ver também em vídeo em publico.pt/europaqueconta.

Esta semana, na página especial A Europa que conta, explore ainda uma infografia sobre o IVA, o "imposto rei" que Portugal só começou a cobrar em 1986, com a adesão à CEE.

Na rubrica Eurodeputado da semana, fomos ainda perguntar à eurodeputada Liliana Rodrigues, eleita pelo Partido Socialista, o que fez na última semana.

Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.