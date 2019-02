O Sevilha quis, mas Messi não deixou

Podia ter sido uma tarde de sonho para o Sevilha. Mas Lionel Messi tinha outros planos e evitou a derrota do Barcelona no terreno dos andaluzes (2-4). O Sevilha esteve duas vezes em vantagem no marcador, permitiu a igualdade, e depois viu nos derradeiros minutos consumar-se a derrota perante o líder da Liga espanhola.

Com Nélson Semedo no “onze”, o Barcelona não entrou bem na partida e viu-se a perder aos 22’. Num contra-ataque rápido, Ben Yedder encontrou Jesús Navas, que não deu hipóteses ao guarda-redes. Porém, a resposta dos catalães não tardou: Messi correspondeu ao passe de Rakitic na esquerda com um remate de primeira, sem deixar a bola tocar no chão, que só parou no fundo da baliza do Sevilha. Um golo que merece ser visto.

Mas era o Sevilha que continua a mostrar-se mais perigoso, e ainda antes do intervalo os andaluzes regressaram à vantagem no marcador. Pablo Sarabia fez a assistência e Gabriel Mercado assinou o 2-1.

Ernesto Valverde mexeu ao intervalo, retirando Nélson Semedo e Arturo Vidal para lançar Sergi Roberto e Ousmane Dembélé. E, paulatinamente, o Barcelona foi quebrando a resistência do Sevilha. O 2-2 surgiu aos 67’, com Dembélé a fazer a assistência para o segundo golo de Messi.

Ainda havia tempo de sobra e a partida podia cair para qualquer dos lados. Caiu para o lado que tem Lionel Messi. O argentino completou o hat-trick aos 85’, numa bola rematada por Suárez que sofreu um desvio num defesa – com um toque subtil, desviou-a do guarda-redes Vaclik para colocar o Barcelona pela primeira vez na frente do marcador. Foi o 25.º golo de Messi em 25 jornadas da Liga espanhola.

E, já no período de compensação, foi Messi o autor do passe para Suárez estabelecer o resultado final. Cara a cara com o guarda-redes, o uruguaio fez um “chapéu” para o 2-4 que permite ao Barça somar mais três pontos e colocar pressão em que vem na perseguição.