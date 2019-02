Portugal conhece neste domingo os opositores no Mundial sub-20

A conquista do título europeu sub-19 em 2018 deu a Portugal a qualificação directa para o Mundial sub-20, que se vai realizar entre 23 de Maio e 15 de Junho, na Polónia. Neste domingo, em Gdynia (16h30), realiza-se o sorteio da fase final da prova e a selecção portuguesa ficará a conhecer os seus rivais na fase de grupos.

O título de campeão da Europa confere a Portugal o estatuto de cabeça-de-série no sorteio que contará com as presenças do português Fernando Couto (campeão do mundo da categoria em 1989) e do brasileiro Bebeto (vencedor em 1983). Por isso, a selecção orientada por Hélio Sousa já sabe que evitará a Polónia (anfitriã), o Uruguai, a França, os EUA e o México. E como a FIFA pretende impedir que haja duas equipas da mesma confederação no mesmo grupo, Portugal também não deverá cruzar-se com Itália, Ucrânia e Noruega nesta fase inicial.

Dos que restam, a Argentina é o adversário mais indesejado. A selecção “albi-celeste” é aquela que mais títulos soma, tendo já vencido a prova em 1979, com Maradona, em 1995, com Biagini, em 1997, com Aimar, em 2001, com Saviola, em 2005, com Messi, e em 2007, com Agüero.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

POTES Pote 1 - Polónia, Portugal, Uruguai, França, EUA e México Pote 2 - Mali, Nigéria, Nova Zelândia, Colômbia, Coreia do Sul e Itália Pote 3 - Arábia Saudita, Senegal, Argentina, Equador, Ucrânia e Honduras Pote 4 - Japão, África do Sul, Panamá, Noruega, Qatar e Tahiti Passam aos oitavos-de-final os dois primeiros e os quatro melhores terceiros classificados

Portugal, campeão em 1989 e 1991, e vice-campeão em 2011, qualificou-se para esta edição do Mundial sub-20 após sagrar-se campeão da Europa de sub-19, em 2018, com uma equipa que já se tinha sagrado campeã da Europa sub-17 e em que alinham jogadores que começam a confirmar-se no futebol nacional, casos de Jota, Trincão, Florentino, Diogo Costa, Domingos Quina ou Rúben Vinagre.

Em 11 participações, a selecção lusa conta, além de quatro presenças no pódio, com três eliminações nos quartos-de-final, outras tantas nos "oitavos" e apenas uma na fase de grupos, em 1993, na Austrália, onde chegou com o estatuto de bicampeã em título.