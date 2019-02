João Sousa é o primeiro cabeça de série português num torneio ATP

O tenista João Sousa tornou-se neste sábado no primeiro português a alcançar o estatuto de primeiro cabeça de série num torneio, em São Paulo, e ficou isento da primeira ronda.

O número um português, 40.º do ranking mundial, é o primeiro pré-designado do torneio brasileiro ATP 250, seguido do tunisino Malek Jaziri, 44.º, e dos argentinos Guido Pella, 46.º, e Leonardo Mayer, 55.º, todos com entrada directa para a segunda ronda.

Nesta fase, João Sousa vai defrontar o vencedor do embate entre o brasileiro Thiago Monteiro, 126.º da hierarquia, e o norueguês Casper Ruud, 135.º, que eliminou o vimaranense na segunda ronda do torneio do Rio de Janeiro.

De acordo com o sorteio neste sábado realizado, Pedro Sousa, 99.º do mundo, que foi eliminado por Thiago Monteiro na primeira ronda no Rio de Janeiro, vai defrontar na primeira ronda o chileno Christían Garin, 91.º, frente ao qual soma quatro derrotas.