Groenewegen vence quarta etapa da "Algarvia" e Pogacar segue líder

O ciclista holandês Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) venceu neste sábado a quarta e penúltima etapa da Volta ao Algarve, entre Albufeira e Tavira, com o esloveno Tadej Pogacar (UAE-Emirates) a manter a liderança.

No final dos 198,3 quilómetros da tirada, Groenewegen impôs-se ao sprint em 4h56m07s, à frente do francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ) e do belga Jasper Philipsen (UAE-Emirates), segundo e terceiro, respectivamente.

Na véspera da última etapa, entre Faro e o Alto do Malhão (173,5 quilómetros), Pogacar manteve a liderança, com 29 segundos de avanço sobre o dinamarquês Soren Kragh Andersen (Sunweb) e 30s sobre o holandês Wout Poels (Sky).