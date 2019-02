Bayern iguala Borussia no topo

Um golo de Javi Martínez permitiu neste sábado ao Bayern Munique vencer por 1-0 na recepção ao Hertha Berlim, em jogo da 23.ª jornada, e igualar o Borussia Dortmund na liderança da Liga alemã.

Em Munique, os bávaros alcançaram a terceira vitória seguida na prova, graças ao golo do internacional espanhol, aos 62 minutos, na sequência de um canto apontado pelo colombiano James Rodríguez.

O internacional português Renato Sanches não saiu do banco de suplentes dos hexacampeões germânicos, num jogo em que o Hertha, 10.º classificado, terminou reduzido a dez elementos, por expulsão do central holandês Karim Rekik.

O Bayern, que vinha de um empate 0-0 com o Liverpool, para a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, tem agora 51 pontos, os mesmos do líder Borussia Dortmund, que no domingo recebe o Bayer Leverkusen.

Já o Borussia Mönchengladbach perdeu por 3-0 com o Wolfsburgo e ficou com o terceiro lugar em risco. Os golos de Yannick Gerhardt (38 minutos) e do suíço Admir Mehmedi (68' e 83') ditaram o segundo triunfo seguido dos "lobos", que subiram ao quinto lugar, com 38 pontos.

O Mönchengladbach, com 43 pontos, somou o terceiro encontro seguido sem vencer na Bundesliga e pode ser ultrapassado pelo Leipzig, que tem 41 e na segunda-feira recebe o Hoffenheim.

Em espiral negativa continua o Schalke 04, que foi derrotado por 3-0 na visita a Mainz e já leva cinco partidas sem vencer no campeonato, poucos dias depois da derrota com o Manchester City, nos "oitavos" da Liga dos Campeões (3-2).

O austríaco Karim Onisiwo (18 e 84 minutos) e o francês Jean-Philippe Mateta (73') anotaram os golos do triunfo do Mainz, actual 10.º classificado, com 30 pontos, mais sete que os "mineiros", que continuam no 14.º posto.

O Friburgo recebeu e goleou o Augsburgo por 5-1 e colocou um ponto final numa série de cinco partidas sem vencer, com um "bis" de Nils Petersen e golos de Vincenzo Grifo, Gian-Luca Waldschmidt e Florian Niederlechner, sendo que Rani Khedira apontou o golo solitário dos visitantes.