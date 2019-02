R. Kelly, acusado de abuso de menores, entrega-se às autoridades

O cantor R. Kelly entregou-se às autoridades de Chicago, nos EUA, na noite desta sexta-feira. O músico foi formalmente acusado de dez crimes de abuso sexual agravado envolvendo quatro vítimas. À data dos acontecimentos, três dessas vítimas eram menores de idade.

O advogado do artista – como já tinha feito no passado – nega todas as acusações e afirma que as vítimas são “mentirosas”. “Acho que todas as mulheres estão a mentir, sim. Isto tornou-se uma espécie de ‘Olha, posso dizer que o R. Kelly fez alguma coisa’”.

Steve Greenberg, o advogado, afirma ainda que a procuradora do estado do Illinois, Kim Foxx, apenas indiciou o cantor para responder à pressão pública. “Tive uma conversa com a procuradora estatal no início desta semana e era suposto encontrarmo-nos na próxima semana e falarmos sobre o que eles tinham. Iria ser permitido que eu explicasse [as provas] que eles tinham, mas eles simplesmente decidiram indiciá-lo [dos crimes] hoje, por qualquer razão. Suspeito que isto seja uma cedência à pressão pública”.

Há vários anos que o cantor é alvo de acusações de todo o tipo de más condutas sexuais, abusos, assédio manipulação e violação de menores. Todas estas alegações são analisadas na série documental Surving R. Kelly, dividida em seis episódios, onde vítimas do músico detalharam os abusos sexuais de que terão sido alvo.

Esta série afectou – e muito — a já frágil reputação do músico. Uma das filhas de R. Kelly chamou “monstro” ao pai no Instagram. "O monstro com o qual vocês estão todos a confrontar-me é o meu pai. Tenho perfeita noção de quem e do que ele é. Eu cresci naquela casa”, escreveu. Lady Gaga e Chance, que tinham trabalhado com o Kelly no passado, vieram a público pedir desculpa e lamentar as suas colaborações.

R.Kelly já tinha sido julgado por crimes de pornografia infantil entre 2002 e 2008, mas foi absolvido na altura. Em 1994, então com 27 anos, casou com a cantora Aaliyah, que na altura tinha apenas 15.