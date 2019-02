Morreu Stanley Donen, o realizador de Serenata à Chuva

Conhecemo-lo, sobretudo, pelos musicais: Serenata à Chuva (1952), à cabeça, mas também Um Dia em Nova Iorque (1949) e Sete Noivas para Sete Irmãos (1954). O realizador Stanley Donen morreu este sábado, aos 94 anos.

A notícia foi avançada no Twitter por Michael Phillips,​ crítico de cinema do Chicago Tribune, depois de confirmada por um dos filhos do realizador. “Era um talento enorme, mas muitas vezes negligenciado”, acrescentou Phillips, certamente referindo-se ao facto de nenhum dos seus filmes ter tido a consagração merecida nos Óscares. Mas a Academia de Hollywood compensou-o, de algum modo, atribuindo-lhe uma estatueta honorária em 1998.

Sereneta à Chuva, o seu filme mais conhecido e uma das mais celebradas obras da história do musical americano, foi realizado a duas mãos com Gene Kelly, que foi também o protagonista, ao lado de Debbie Reynolds, desta história cantada sobre a difícil transição do cinema mudo para o sonoro.

Ao longo de uma carreira com mais de meio século, mas em que realizou pouco mais de três dezenas de filmes, Stanley Donen trabalhou também quatro vezes com Cary Grant, em Quatro Dias de Loucura (1957), Indiscreto (1958), Ele, Ela e o Marido (1960) e Charada (1963) – neste o galã de Hollywood contracenou com Audrey Hepburn, que trabalhou também com o realizador em Cinderela em Paris (1957) e Caminho para Dois (1967).