Custódia Partilhada foi o vencedor dos Césares

Os filmes Custódia Partilhada, de Xavier Legrand, e Os Irmãos Sisters, de Jacques Audiard, este actualmente em exibição em Portugal, foram os filmes mais distinguidos nos Césares - cada um com 4 - os prémios atribuídos pela Academia Francesa de Cinema, sexta-feira em Paris. Ao filme de Legrand foi atribuído o prémio máximo da noite.

Custódia Partilhada passou já pelas salas portuguesas no ano passado. É um gesto político, um filme que fala de violência familiar, de mentalidades, de tabus e de silêncios, surpreendendo a convicção com que Xavier Legrand coloca o thriller no lugar do filme “social” – para intensificar o medo do espectador. Nomeado para 10 Césares, ganhou nas categorias de melhor filme, melhor argumento original, melhor montagem e melhor interpretação feminina.

Ao receber este prémio, a actriz Léa Drucker dedicou-o "a todas as Myriam [nome da personagem que interpreta, vítima de violência] que não estão numa ficção, mas na vida real. "A violência começa pelas palavras que usamos no dia-a-dia. Pensamos que são banais, mas não nos damos conta de que são o começo de uma ameaça, são o reflexo de uma forma de pensar, de uma ideologia que todos devemos combater".

Numa entrevista ao Ípsilon, na altura da estreia do filme, o realizador referia-se à escolha dos actores, Léa e Denis Ménochet, como decisiva para o filme funcionar. “Quando se escolhe o actor certo para a personagem, 90 por cento do trabalho está feito.” Neste caso até estava feito antes. Tratava-se de prosseguir com Léa e Denis uma história que vinha de uma premiada curta-metragem, Avant que de tout perdre.

Os Irmãos Sisters, a primeira produção norte-americana de Jacques Audiard, com Joaquin Phoenix e John C. Reilly, recebeu quatro Césares, nas categorias de realização, direcção de fotografia, som e direcção artística. Audiard é um habitué dos Césars - De Tanto Bater o Meu Coração Parou e Um Profeta.

Alex Lutz venceu o prémio de melhor actor com Guy, que ele próprio realizou.

Shoplifters: Uma Família de Pequenos Ladrões, de Hirokazu Kore-eda – e que já passou pelas salas portuguesas – foi eleito o melhor filme estrangeiro.

O actor e produtor norte-americano Robert Redford, protagonista de O Cavalheiro com Arma (David Lowery), e que anunciou a despedida da representação, recebeu um prémio de carreira.

O grande derrotado desta 44.ª edição dos Césares, que optou pelo filme de temática social, foi a comédia Ou Nadas ou Afundas, de Gilles Lellouche, que só recebeu um dos dez prémios para os quais estava nomeado: o de melhor actor secundário, para Philippe Katerine.

Já o prémio de melhor actriz secundária foi para Karin Viard, em Les Chatouilles, de Andréa Bescond e Eric Métayer

Nesta 44.ª edição dos prémios, havia um filme português nomeado: Entre Sombras, de Alice Eça Guimarães e Mónica Santos, estava indicado para melhor curta de animação, tendo perdido para Vilaine Fille, de Ayce Kartal.