Sérgio Godinho feliz nos coliseus, sob o signo de Nação Valente

Os coliseus são salas familiares a Sérgio Godinho. Não as únicas, há outras (como o São Luiz ou o Rivoli), mas os coliseus dão aos seus concertos uma aura de celebração e triunfo, a que ele corresponde sempre com o máximo empenho, entrega e profissionalismo. Nação Valente, que chegou aos coliseus passado um ano da edição do disco (um disco excelente, dos melhores que já gravou) e após a estreia no Capitólio, em Fevereiro de 2018, seguida de apresentações noutros palcos por todo o país, não fugiu à regra: fez justiça às canções, entusiasmou o público e só se extinguiu ao terceiro encore.

Sérgio Godinho Nação Valente

Lisboa, Coliseu dos Recreios

Sexta-feira, 22 de Fevereiro de 2019, às 21h30

Sala quase cheia (excepto camarotes)

Misturando canções novas e antigas, como ele sempre faz, mas procurando que entre elas haja ligações próximas (temáticas e musicais), Sérgio Godinho abriu o espectáculo com Noite e dia, do novo disco, juntando-lhe depois Etelvina, para começar com a sina dos deserdados da sorte. Grão da mesma mó e Baralho de cartas reafirmaram, se fosse preciso fazê-lo, a intensidade de Nação Valente, seguindo-se o popular e sempre actual Coro das velhas, para regressar ao disco novo, com o bem urdido Artesanato.

Camané, o primeiro dos convidados da noite, começou por cantar a Balada da Rita (“uma canção que ele ama”, disse Sérgio) e depois Mariana Pais, 21 anos, do novo disco, com música de José Mário Branco que, recordou Sérgio, foi o seu primeiro parceiro musical de sempre, ainda no exílio em Paris. Duas figuras femininas fortes, Rita e Mariana Pais, na interpretação de Sérgio e Camané e com Filipe Raposo ao piano, todos eles com ligações a José Mário Branco, por trabalharem ou já terem trabalhado com ele. Mas se Camané é um bom cantor de outras canções, é no fado que se revela por inteiro. Foi o que sucedeu com Emboscadas, que Sérgio compôs como fado e acabou por gravar como canção no disco Na Vida Real (de 1986), oferecendo-o mais tarde a Camané, que o gravou como fado em Do Amor e dos Dias (2010). E foi como fado que o cantou no coliseu, magnificamente, como só ele sabe.

Foto Com Camané. Ao piano estava Filipe Raposo RITA CARMO

Veio depois Em dias consecutivos, com música de Bernardo Sassetti, que Sérgio ali justamente recordou – ainda com Filipe ao piano, a confirmar o bom gosto e a arte que fazem dele um dos mais disputados pianistas da actualidade em Portugal. E Dancemos no mundo, que Sérgio Godinho dedicou a “todos os refugiados e emigrantes”, para regressar ao disco novo, com um dos seus temas mais emblemáticos: Tipo contrafacção (com dois C, que Sérgio não vai nas cantilenas da contrafacção ortográfica). Benvindo sr. Presidente (com a palavra “selfie” a substituir “fotos”) antecedeu Já joguei ao boxe, já toquei bateria, isto antes de assomar ao palco Manuela Azevedo, dos Clã, a terceira convidada da noite, que Sérgio apresentou como “a minha querida repetente” por partilharem há muito vários palcos juntos. E voltaram a fazê-lo, com Sopro do coração (que Sérgio compôs com Hélder Gonçalves, para os Clã) e Espectáculo, na versão acelerada e “rocker” de Afinidades (concerto que juntou Sérgio e os Clã ao vivo, em 1999, e foi lançado em disco em 2001) mais ainda mais feérica.

Foto Com Manuela Azevedo. Pelo chão, as letras da palavras "Liberdade" RITA CARMO

Mantendo alta a fasquia, vieram depois duas canções de um projecto anterior, Caríssimas Canções (de 2013): Os vampiros, de José Afonso, numa excelente versão, densa e “negra”, que acentua a força da lírica e também a intencionalidade da canção; e O rapaz da camisola verde, poema de Pedro Homem de Mello musicado por Frei Hermano da Câmara e aqui servido num ritmo leve, aparentado ao ska. Boas lembranças, antes do remate (apropriado) com Até já, até já, a última canção do disco Nação Valente (cujo tema-título, curiosamente, não se ouviu neste espectáculo) e, fazendo uma ponte com o sentimento presente no concerto e memórias de noites passadas, Com um brilhozinho nos olhos.

Entrou-se, então, no período dos encores, com três regressos ao palco, por entre muitos aplausos, e um total de cinco canções. Primeiro Esta Lisboa que amanhece (dia 28 no concerto do Coliseu do Porto será certamente outra, talvez O Porto aqui tão perto) e depois Liberdade, com o público de pé e todos em palco: Sérgio, a banda que o acompanha (Os Assessores, como ele os designa) e os três convidados. Liberdade, recorde-se, além de ser uma canção emblemática do primeiro disco que Sérgio gravou logo após a queda da ditadura, em 1974 (À Queima Roupa), foi também título de um espectáculo que criou para celebrar os 40 anos do 25 de Abril e que, gravado ao vivo, deu um disco (em 2014). Pois as letras que compunham o cenário desse espectáculo foram, agora, dispersas pelo palco, como se a liberdade estivesse a ser estilhaçada (só as letras A, D e E se mantiveram, juntas, no alto), o que de algum modo retrata os instáveis e perigosos tempos que hoje vivemos, em tantos cantos do mundo.

Nos dois encores seguintes, ouviu-se primeiro O homem-fantasma (de Pano-cru, de 1978, álbum que, juntamente com Campolide, de 1979, se espera venha a ser reeditado em CD, colmatando uma grave lacuna na sua discografia hoje disponível) e depois duas canções já há muito entranhadas na memória e a que ele frequentemente volta, até por insistência do público: O primeiro dia e A noite passada. E Sérgio cantou as últimas palavras desta canção como se retratassem a empatia daquela noite: “E então tu olhaste/ Depois sorriste/ Disseste ‘ainda bem que voltaste’.” É verdade: ainda bem que ele voltou aos coliseus e ao público que neles efusivamente o recebe. Segue-se o Porto, dia 28, nesta Nação Valente.