Morreu Frei Bernardo Domingues

Frei Bernardo Domingues, da Ordem dos dominicanos, morreu esta sexta-feira aos 88 anos de idade, vítima de cancro. Estava internado no Instituto de oncologia do Porto e preparava-se para cumprir 62 anos de sacerdócio, tendo sido uma figura de referência para muitos empresários e políticos do país, nomeadamente Francisco Sá Carneiro.

O fundador do PSD e primeiro-ministro de Portugal costumava, juntamente com a sua primeira mulher, Isabel, discutir textos bíblicos, rezar e partilhar reflexões com Frei Bernardo Domingues, nos tempos em que vivia no Porto, a poucos metros de distância da Igreja do Cristo-Rei, o templo portuense da Ordem Dominicana onde residia Frei Bernardo e a que os movimentos juvenis de direita chamavam então "o pavilhão soviético" dos dominicanos.

Numa entrevista recente ao blogue do Movimento Nós Somos Igreja, o seu irmão, Frei Bento Domingues, referia-se ao seu irmão mais velho como alguém "que tinha jeito para tudo".

Nasceu em 1931, em Terras do Bouro, distrito de Braga, e foi ordenado padre em França, em 1957. Licenciou-se e doutorou-se em Filosofia e foi o primeiro capelão da Universidade Católica do Porto, onde também leccionou. Foi nos corredores desta instituição que o economista Alberto Castro se cruzou com ele, há poucos anos. "Quando lhe perguntei como estava, vi-o já muito debilitado, respondeu-me 'A morte não há maneira de me encontrar', porque ele levava as coisas assim, com muito sentido de humor", recorda o também professor na Católica.

É descrito como "um verdadeiro mestre, um pedagogo e um conselheiro espiritual", pelos responsáveis das Equipas Nossa Senhora de Fátima, um movimento católico de espiritualidade conjugal.

O seu corpo estará presente na Igreja do Cristo-Rei, no Porto, esta sexta-feira à tarde.