Como lidar com os bispos em casos de abuso sexual?

Como lidar com os bispos, ou superiores de ordens religiosas, que abusem ou encubram abusos sexuais de menores ou adultos vulneráveis cometidos dentro das respectivas dioceses? Esta é uma das perguntas que estão a dar algumas dores de cabeça aos líderes da Igreja que estão desde quinta-feira reunidos em Roma com o papa Francisco para discutir os abusos sexuais de menores no seio da instituição.

Ao contrário dos padres, que arriscam a demissão ao estado clerical, os bispos dependem directamente do Papa e não respondem perante os seus pares. Daí que a a definição de regras claras e universais quanto às sanções que lhes podem ser aplicadas, nomeadamente se falharem na obrigação de comunicar os casos à justiça civil, levante questões difíceis à Igreja.

Numa altura em que as diferentes possibilidades estão ainda em cima da mesa das discussões, o cardeal norte-americano Blase Cupich apresentou esta sexta-feira de manhã em 12 pontos um manual de procedimentos a adoptar por cada conferência episcopal em que sugere que seja o bispo metropolita (no caso português, é o cardeal patriarca de Lisboa) o responsável por investigar as suspeitas de abuso ou encobrimento que recaiam sobre os bispos vizinhos, reportando depois a Roma.

Os testemunhos das vítimas em discurso directo "A primeira coisa que me fizeram foi tratar-me como um mentiroso, virar-me as costas e dizer que eu era inimigo da Igreja", contou uma vítima de abuso sexual infligido por um membro da Igreja Católica, cujo relato foi apresentado aos participantes da cimeira convocada pelo Papa Francisco para discutir os abusos sexuais de menores no seio da instituição. Referindo-se aos padres abusadores como "assassinos da fé", o sobrevivente pede "uma Igreja absolutamente livre de abusos", conforme se lê na reprodução do seu testemunho, disponibilizada no site da cimeira. No segundo testemunho, uma mulher conta que foi obrigada a manter relações sexuais com um padre desde os seus 15 anos. A relação durou 13 longos anos, durante os quais engravidou três vezes e teve de abortar outras tantas. "Simplesmente porque ele se recusava a usar preservativo ou outro método anticonceptivo", contou, dizendo que era agredida se se recusava a manter relações sexuais. "Como dependia economicamente dele, sofri todas as humilhações." O terceiro testemunho foi apresentado por um padre, 53 anos de idade, que foi abusado sexualmente por outro padre, era ainda adolescente. "Passei uma noite na sua cama. Isso feriu-me profundamente. A outra coisa que me feriu foi o bispo a quem, já adulto falei do que se tinha passado", contou, para explicar que, oito anos volvidos desde a denúncia, o padre abusador e o bispo que o encobriu nunca responderam sequer à sua carta.

Entre as sugestões do cardeal norte-americano inscreve-se ainda a criação de um fundo para financiar estas investigações.

Mas, por enquanto, e enunciados os princípios de total transparência face ao flagelo dos abusos sexuais, os cerca de 190 líderes da Igreja Católica reunidos em Roma estão ainda numa fase de "partir pedra".

O encontro dura até domingo, esperando-se que nesse dia o Papa faça, no discurso final, o anúncio de medidas concretas, entre as quais, se inclui desde já o compromisso que tem vindo a ser reiteradamente assumido por Charles Scicluna, secretário adjunto da Congregação para a Doutrina da Fé, nos briefings que tem mantido com os jornalistas, de divulgar os números dos casos reportados ao Vaticano, somados a informações sobre qual foi o desfecho de cada um desses casos.