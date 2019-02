Incêndio em prédio no centro do Funchal

Um incêndio num prédio deflagrou durante a tarde desta sexta-feira, na cidade do Funchal, na Madeira.

O edifício da Insular Moinhos, no centro do Funchal, foi atacado pelas chamas, tendo alastrado a vários pisos do complexo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os bombeiros no local tiveram de retirar um homem do prédio, com o auxílio de uma escada. O edifício é normalmente utilizado por sem-abrigo para pernoitarem.

O incêndio continua activo no quarteirão entre a Travessa de Malta e o Largo do Pelourinho, apesar da presença dos bombeiros que estão a combater o fogo.

Estão no local duas corporações de bombeiros, os Voluntários Madeirenses e os Sapadores do Funchal, apoiadas por quatro viaturas autotanques e duas ambulâncias. Existem habitações e comércio nas imediações.