Marcella colou papéis nas casas de banho da faculdade para mostrar que as vítimas de violência não estão sozinhas

Era uma simples folha branca onde se podia ler, a letras garrafais, apenas quatro palavras acompanhadas de uma hashtag: #WhyIDidn'tReport. Marcella Castellano, 20 anos, estudante de Línguas, Literaturas e Culturas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa​ (FLUL), encontrou o modelo na Internet e acabou por guardar a imagem com a intenção de a espalhar pelas casas de banho da FLUL. Isto há mais de um ano. Há duas semanas, com a ajuda de uma amiga, finalmente ganhou coragem para o fazer.

No total foram três folhas, em três casas de banho diferentes da faculdade. Um dos papéis foi arrancando dois dias depois, mas os outros dois ainda lá estão e, à medida que o tempo foi passando, os testemunhos escritos nas folhas foram crescendo.

"Parte de mim achava que iam tirar os papéis e foi o que aconteceu com um deles, mas outra parte sabia que isto [a escrita dos testemunhos] ia acontecer porque todas nós fomos vítimas de algum assédio. Por isso, tomei a iniciativa de mostrar a todas as vítimas que não estão sozinhas, que a culpa nunca é nossa, que somos tantas que não devemos ter medo de lutar", conta Marcella em conversa com o P3.​ "Porque não é um problema isolado, acontece todos os dias a milhares de nós."

Passadas duas semanas, voltou às duas casas de banho para recolher as folhas. "Pusemos isto nas casas de banho da FLUL e esqueci-me de ir ver como estava até agora", partilhou a jovem, esta quinta-feira, 21 de Fevereiro, no Twitter. "Desmanchei-me em lágrimas." As duas páginas de Marcella já contavam com, pelo menos, duas dezenas de testemunhos. Pouco tempo depois, a publicação já tinha milhares de gostos e re-tweets. Em resposta, vários jovens já garantiram que vão imprimir a imagem e fazer o mesmo nas suas escolas e faculdades.

"Desculpa, vou roubar, traduzir e levar para a escola (…). É preciso começar a ganhar consciência e liberdade desde cedo, porque também é sempre cedo demais quando acontece", disse uma utilizadora em resposta à publicação de Marcella.

Marcella acredita que ainda existe um estigma quando se fala de violência sexual — quer por parte das mulheres, que acham o assunto desconfortável, quer pelos homens, que acreditam que não fizeram "nada de errado e que as suas vítimas não estavam assim tão desconfortáveis". "Ou que é simplesmente o seu direito enquanto homens", diz.

Mas, para a jovem, o ponto central da discussão é mesmo a culpabilização das vítimas. "As próprias vítimas negam este tópico porque nunca souberam lidar com os traumas, culpam-se a si mesmas e pensam: 'Ela estava a pedi-las', 'Ela não reclamou o suficiente', 'Ela era a sua namorada ou esposa' ou 'Ela tinha dito que sim, mas depois mudou de ideias'."

Marcella garante que tem mais algumas folhas impressas com a hashtag: "Talvez as espalhe por mais sítios. Também partilhei o template para quem o quisesse imprimir e colar onde bem entendesse." A imagem é originalmente da conta de Instagram WhyIDidn'tReport, que incentiva homens e mulheres a partilhar a sua experiência de forma pública ou anónima.

8 de Março, dia de greve feminista Marcella faz parte da Rede 8 de Março, um colectivo de organizações feministas que luta contra o silenciamento da violência doméstica, pelas vítimas, mas também contra a violência no namoro. No último 14 de Fevereiro, Dia dos Namorados, o colectivo organizou "protestos ruidosos" em cinco cidades do país. Para 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, está marcada outra marcha silenciosa, sob o mote "Nós Por Elas", em Lisboa.

Quanto a Marcella, também estará envolvida na greve feminista marcada para Março. "Convidamos todas as mulheres a virem marchar connosco. Não será só em Lisboa! Albufeira, Aveiro, Braga, Coimbra, Porto, São Miguel (Açores), Viseu, Amarante, Vila real, Évora, Fundão e Covilhã também marcham. Se nós paramos, o mundo pára!", diz a jovem.