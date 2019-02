Um passeio pela Paris dos anos 20 sous le ciel de Lisboa

"Paris sera toujours Paris", cantava Maurice Chavalier e ecoam agora Màxim Huerta e Maria Herreros num livro de ilustração que promete uma viagem no tempo. São 224 páginas de passeios pela Paris dos anos 20, com soirées boémias com Kiki de Montparnasse, Picasso, Man Ray e Colette, entre boulangeries, jazz, o Moulin Rouge e a Shakespeare & Company.

Editado pela Lunwerg Editores, o livro foi lançado em Outubro de 2018 em Espanha, pelas mãos de Màxim Huerta, o jornalista e escritor que, por causa de um escândalo de fraude fiscal, se demitiu do cargo de ministro da Cultura em Espanha uma semana depois de ter tomado posse, e Maria Herreros, ilustradora que trabalha para este mundo e o outro a partir de Barcelona. É um "livro cheio de cor", nas palavras de Huerta ao La Vanguardia, que é "para os nostálgicos", realça ainda Herreros. Os dois conheceram-se quando a ilustradora o retratou para um artigo numa revista. A empatia foi imediata e, desde então, queriam trabalhar juntos.

Entre cafés e croissants nasceu então Paris sera toujours Paris, cujas ilustrações originais estarão em exibição a partir de sábado, 23 de Fevereiro, na Ó! Galeria, na Calçada de Santo André. A inauguração é às 17h e conta com a presença de Maria Herreros, que estará a pintar ao vivo. "Sous le ciel de Paris" — ou de Lisboa.