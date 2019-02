Metro de Lisboa

A circular do Metro é uma má decisão. O sistema de circulação urbana ideal é o ortogonal, usado desde a antiguidade. Londres teve 5 linhas circulares (Inner Circle MR, Inner Circle MDR, Middle Circle, Outer Circle e Super Outer Circle) que desmontou, tornando-as lineares. As linhas circulares só se justificam como variantes do ortogonal, isto é, quando interceptam horizontal e verticalmente o sistema. Para ligar duas linhas contíguas e paralelas, que distam escassas centenas de metros, é redundante. Um simples algoritmo pode esclarecer o assunto. A circular proposta vai afectar terrenos sensíveis, de Santos ao Cais do Sodré será lançada em aterro (veja-se o que aconteceu no Terreiro do Paço) e é redundante com o comboio. Na Estrela terá a estação mais profunda da linha. A circular vai gastar verbas vultuosas que seriam melhor aplicadas a integrar o sistema CP-Lisboa com o sistema Metro, a lançar a 2.ª Circular ferroviária (linha vermelha ao Campo Grande e linha Verde ao Colégio Militar e Benfica,) e a estender-se a Lisboa Ocidental (Alvito, Ajuda, Algés). Será um enorme disparate.

Maria Ribeiro, Lisboa

Moção inútil e com hipocrisia à mistura

Assisti apenas à parte final da moção de censura ao governo, quando Pedro Mota Soares fazia o discurso final e quando a moção foi a votos e, como era previsível, chumbada. Penso que as moções de censura demasiado previsíveis são inúteis e não enriquecem o debate político. Se, por um lado, o CDS/PP tentou o protagonismo, por outro lado, os socialistas uniram-se aos leninistas e trotskistas, cada um dos três com ideologias diversas. Foi uma curiosidade verificar o aplauso de pé dos deputados socialistas, chumbada que estava a moção, tendo a restante esquerda ficado sentada e em silêncio, numa forma algo hipócrita de fazer política. Lamentável.

José Alberto Oliveira, Porto

Braço-de-ferro entre Governo e enfermeiros

Governo e enfermeiros continuam uma guerra em que as principais vítimas estão arredadas da contenda: os doentes, que diariamente correm sérios riscos de vida, em consequência de adiamento de consultas e de cirurgias, por falta de recursos humanos, a somar à degradação de equipamentos, ou falta deles, indispensáveis ao trabalho dos profissionais da Saúde.

O conflito dos enfermeiros com o governo atingiu tal agudeza que não é expectável que em tempo razoável se encontre uma solução, sendo, por isso, necessário e urgente procurar processo que inovando, tente dirimir o conflito. Perante tão preocupante quadro para o bem-estar dos portugueses, sugerimos que com recurso ao Alto Patrocínio do Presidente da República, seja constituído uma comissão arbitral com a incumbência de encontrar uma solução para o diferendo, assegurando à partida que as partes aceitam as suas conclusões.

A. Álvaro de Sousa, Valongo