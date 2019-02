Sismo de magnitude 7,5 faz-se sentir no Equador, Peru e Colômbia

Um sismo de magnitude 7,5 na escala de Richter foi registado na manhã desta sexta-feira no Equador, perto da fronteira com o Peru. A secretária do serviço de gestão de riscos e emergências do Equador, citado pelo jornal El Telégrafo, anunciou que há três pessoas com ferimentos leves. Algumas casas ficaram danificadas e registaram-se quedas de árvores e postes de electricidade.

O epicentro foi assinalado a 122,85 quilómetros da cidade de Macas, na província Morona-Santiago (Equador) e a 107 quilómetros de profundidade, segundo a estação BBC. Três minutos mais tarde registou-se uma réplica de magnitude 6 na mesma província e, depois, um terceiro sismo de menor intensidade (5,9 na escala de Richter) foi sentido na província de Guayas.

O sismo ter-se-á sentido ainda nalgumas regiões do Sul da Colômbia e em Lima, capital do Peru. De acordo com o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico citado pela BBC, não há risco de tsunami.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Presidente do Equador, Lenín Moreno, já reagiu ao sucedido através da rede social Twitter. Na mensagem, Moreno assinala que "os relatórios preliminares dos primeiros sismos perto de Macas não indicam danos maiores". Os tremores de terra foram sentidos em todo o país e já foram accionadas algumas equipas de operações de emergência locais, acrescenta o chefe de Estado.

O mesmo jornal latino lembra que Peru e Equador estão localizados no Círculo de fogo do Pacífico, uma área onde é registada aproximadamente 85% da actividade sísmica mundial.