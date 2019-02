Passe de 30 euros permitirá deslocações entre municípios vizinhos no Grande Porto

Os habitantes dos concelhos da área metropolitana do Porto que trabalhem num município contíguo àquele em que moram vão pagar, na sua grande maioria, o passe mais barato, de 30 euros, para conseguir fazer esse percurso. O conselho metropolitano aprovou esta sexta-feira as regras para o designado passe único, que entra em vigor, nos modos de transporte já integrados no Andante, a 1 de Abril. A partir de 1 de Maio, a medida será alargada a outros operadores à medida que estes forem adquirindo as máquinas de validação dos cartões.

Considerado por muitos um passo revolucionário para uma mudança essencial na forma como nos movemos em espaços urbanos, o passe único, tal como fora desenhado pelas duas áreas metropolitanas, no ano passado, previa um valor de 30 euros para deslocações dentro de um município, e de 40 euros para quem precisasse de percorrer vários concelhos da Grande Lisboa e do Grande Porto. Mas, no Norte, a proposta final, aprovada por unanimidade, mexe com essa concepção inicial, para beneficiar uma maioria de deslocações pendulares entre concelhos vizinhos, notou Eduardo Vítor Rodrigues, o autarca socialista que preside a Gaia e à AMP.

Assim, nesta região, cada cidadão que adquira o passe mais barato, de 30 euros, poderá deslocar-se livremente no seu concelho ou seguir também para um concelho vizinho, até um limite de três zonas, contando com a do ponto de partida. O passe de 40 euros, de âmbito metropolitano, permitirá percorrer todos os 17 municípios da AMP. Região onde é preciso, contudo, afinar e alargar o zonamento Andante, que não cobre todo o território - e lançar novos concursos para o transporte rodoviário, melhorando a cobertura e a qualidade das ligações dentro de cada concelho e entre municípios vizinhos.

O novo zonamento Andante terá de estar em vigor antes de 1 de Abril o que obrigará o conselho metropolitano a uma reunião extraordinária, em Março, para o votar. Em Abril serão também lançados os concursos para a concessão dos transportes rodoviários, com obrigações claras, para os operadores concorrentes, quanto à adesão ao Andante, à qualidade, idade e impacto ambiental dos autocarros a usar e ao serviço a prestar.

Eduardo Vítor Rodrigues, assinalou, em declarações aos jornalistas após a reunião, que estas novas concessões serão essenciais para o sucesso das primeiras - e “revolucionárias” - medidas, que mexem, para já, com o custo dos transportes para as famílias.

O autarca assumiu também que não existirá, para já, o designado passe família - que limitaria a 80 euros, no máximo, o custo de um agregado com dois adultos e dependentes de várias idades. Eduardo Vítor assume que não foram feitas contas para ver se, com os 15 milhões do PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária que o Estado reservou para esta área metropolitana, seria possível pôr a medida em prática porque existe, à partida, alguma insegurança sobre a forma de avançar com ela sem abrir as portas a fraudes.

A questão passa por “evitar o efeito Rendimento Mínimo”, alertou, considerando que algum desvirtuar de um bom princípio poderia ter efeitos negativos sobre a percepção que a comunidade tem de uma medida que, à partida, lhe parece justa.

Em todo o caso, pelos dados do recém-divulgado inquérito à mobilidade nas duas áreas metropolitanas, o autarca de Gaia admite que seriam “residuais” o número de famílias não cobertas pelos descontos existentes, que colocam nos 80 euros o máximo que um casal pagará, e garantem a gratuitidade para crianças até 12 anos. Um limite de idade que municípios como o Porto, Matosinhos e a Maia, para já, vão alargar, pagando dos seus orçamentos o sobrecusto desta medida.

A entrada em vigor do passe sub 12 gratuito é que não acontecerá agora, mas a 1 de Setembro, a tempo do novo ano escolar. A opção gera uma poupança para a AMP, mas o seu presidente justificou-a com outro motivo: evitar que, aos milhares de adultos que vão ter de actualizar as suas assinaturas, nas lojas do Andante, se juntem ainda mais 50 mil estudantes, entupindo, ao longo de Março, o serviço.

Em várias intervenções na reunião desta sexta-feira os autarcas assinalaram a expectativa de que, podendo viajar gratuitamente, crianças e jovens se tornem nos utilizadores frequentes do transporte público, no futuro. Um futuro que, para o presidente da Câmara de Gaia, passará pela gratuitidade deste serviço para toda a população, dentro de 10 a 15 anos.