Estudantes até aos 15 anos moradores no Porto vão viajar à borla no Metro e STCP

A Câmara do Porto anunciou esta sexta-feira que irá “implementar um sistema que permitirá aos seus residentes/estudantes até aos 15 anos não pagar qualquer valor quando se deslocarem em transporte público na cidade”. A medida, acrescentam numa nota na página da autarquia, entrará em vigor a partir de Setembro, altura em que se inicia um novo ano lectivo.

Esta decisão poderá vir a alargar a gratuitidade dos transportes, prevista para o momento em que o passe único entre em funcionamento. Nesse comunicado lê-se que está previsto que a gratuitidade seja até aos 12 anos em toda a rede de transportes públicos da Área Metropolitana do Porto. A essa decisão, que deverá sair da reunião matinal do Conselho Metropolitano, poderá ainda juntar-se o anúncio de fixar nos 30 euros (dentro do Porto) e 40 (em deslocações intermunicipais) o valor a pagar pelo passe único pelos restantes munícipes.

O executivo de Rui Moreira vê este conjunto de medidas como uma vantagem, nomeadamente na “componente de mobilidade” e também como promotoras de “estilos de vida mais sustentáveis, ambientalmente responsáveis e promotores da utilização do transporte público em detrimento da utilização do transporte individual”.

Segundo contas da câmara – que sublinha a sua aposta em “políticas de descarbonização” -, a medida tomada pela autarquia poderá abranger “cerca de 8 mil jovens estudantes e terá um custo estimado de cerca de um milhão de euros”.