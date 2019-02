Ryanair multada em três milhões por nova política de bagagem

A companhia aérea irlandesa Ryanair foi multada, no valor de três milhões de euros, esta quinta-feira pela autoridade da concorrência italiana devido à actual política de bagagem.

A nova política, em vigor desde Novembro do ano passado, apenas permite aos passageiros transportar gratuitamente uma pequena mala de mão se a mesma couber debaixo do assento da frente. As malas que pesem dez ou mais quilogramas têm um custo adicional, existindo ainda a possibilidade de adquirir o bilhete de embarque prioritário.

Segundo a autoridade da concorrência italiana, esta é uma forma enganosa e “não transparente” de aumentar os preços dos bilhetes e constitui ainda uma “prática comercial desleal”.

“A bagagem de mão é um elemento essencial do serviço de transporte aéreo e a sua transportação deve ser permitida sem quaisquer custos adicionais”, nota a autoridade da concorrência italiana em comunicado.

“Na verdade, também com base na legislação europeia relativa ao transporte aéreo, os suplementos previsíveis e inevitáveis devem ser incluídos no preço do serviço básico apresentado desde o primeiro contacto [com o consumidor] e, portanto, não podem ser separados desse preço com o pedido de quantias adicionais”, acrescenta.

“Daí a fraude aos consumidores, visto que o preço efectivo a pagar no final do processo de reserva vai ser quase sempre superior à tarifa apresentada no início do processo”, conclui a entidade reguladora, que alerta ainda para o impacto da medida na concorrência entre transportadoras aéreas e nos preços praticados por outras empresas que incluem a bagagem de mão no valor dos bilhetes.

Desde Novembro, os passageiros têm de pagar uma taxa adicional (que pode variar entre os cinco e os 25 euros dependendo da modalidade de embarque escolhida e do momento da compra) para poderem transportar malas de cabine de maior volume. O que, segundo a autoridade, implica uma “redução significativa do espaço à disposição” para a bagagem dos consumidores.

A Ryanair já se insurgiu contra o veredicto, de acordo com a AFP, citada pela BBC, e garante que a actual política de bagagem de mão é transparente e facilita o processo de embarque, o que faz com que os voos sejam mais pontuais.

A Wizz Air, uma companhia aérea de baixo custo húngara, também terá de pagar uma multa no valor de um milhão de euros pelo mesmo motivo.

A autoridade da concorrência italiana explica ainda que as empresas têm agora 60 dias para notificar a entidade reguladora “sobre as medidas que serão tomadas em conformidade com a recente decisão”.