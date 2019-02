Inflação na zona euro recuou para 1,4% em Janeiro

A taxa de inflação anual recuou para 1,4% na zona euro e para 1,5% no conjunto da União Europeia (EU), com Portugal a registar a segunda inflação mais baixa (0,6%). Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Eurostat.

Na zona euro, a taxa de inflação de 1,4% representa um recuo face aos 1,5% registados em Dezembro, mas na comparação com Janeiro de 2018, quando este indicador era de 1,3%, regista-se um avanço.

Olhando para a UE, a inflação desceu para os 1,5%, face aos 1,6% de Dezembro e de Janeiro de 2018.

Segundo o gabinete de estatísticas da UE, a Grécia registou a taxa de inflação mais baixa em Janeiro (0,5%), seguindo-se Portugal e a Croácia (0,6% cada).

As taxas de inflação mais altas observaram-se na Roménia (3,2%), na Letónia (2,9%), na Estónia e na Hungria (2,8%).

Face a Dezembro de 2018, a inflação anual recuou em 16 Estados-membros, manteve-se estável em cinco e aumentou nos outros sete.

A taxa de inflação anual em Portugal (0,6%) manteve-se estável face a Dezembro, mas recuou na comparação com os 1,1% de Janeiro de 2018.

A inflação na zona euro continua em níveis relativamente baixos, o que poderá ter influência na política do Banco Central Europeu. O organismo tem vindo a reduzir os estímulos à economia, apoiando-se no desempenho das economias europeias, na descida significativa da taxa de desemprego. A subida (embora moderada) da inflação também foi um dos argumentos usados por Mario Draghi, presidente do BCE, algo que em Janeiro não se verificou.