Treinador do Dínamo Zagreb considera Benfica "um gigante da Europa"

Nenad Bjelica, treinador do Dínamo Zagreb, adversário do Benfica na Liga Europa, considerou nesta sexta-feira que os "encarnados" são "um gigante do futebol europeu", mas assumiu a vontade de conseguir um bom resultado na primeira mão dos oitavos-de-final da prova.

"O nosso objectivo é jogar bem, num estádio cheio e tentar obter um bom resultado na primeira mão. Depois, queremos fazer o melhor resultado possível na segunda mão, em Portugal", disse, em declarações ao site da UEFA, pouco depois do sorteio dos oitavos-de-final da segunda competição europeia de clubes.

Bjelica, que assumiu o comando da equipa croata esta época, afirmou que o Benfica "é uma equipa rápida e muito difícil", mas considerou que o Dínamo Zagreb tem hipótese de chegar aos "quartos". "Temos as nossas hipóteses e podemos aspirar a um bom resultado, mesmo sabendo que não será fácil. Eles não nos vão subestimar, especialmente se viram o nosso último jogo", afirmou.

O Dínamo Zagreb recebe o Benfica a 7 de Março e visita Lisboa a 14 do mesmo mês, para o jogo decisivo.