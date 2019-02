Pepe no comando e Óliver como protagonista seguram liderança

O FC Porto passou com distinção no difícil teste de Tondela, na 23.ª jornada, atirando mais uma vez a pressão para o lado dos rivais, ao responder de forma assertiva e cabal, com três golos (0-3) — de um defesa e de dois médios — à crise que assolou o segundo melhor ataque do campeonato. O Tondela não apresentou argumentos para contrariar minimamente as dinâmicas e rotatividade do líder, que, num cenário de fortes limitações, respondeu presente, alargando a vantagem para Sp. Braga e ficando na expectativa do que o Desp. Chaves possa fazer na Luz, na segunda-feira.

Depois da reflexão imposta pelas inúmeras baixas, Sérgio Conceição enfrentou ainda o inesperado castigo interno a Militão, que nem chegou a integrar a comitiva na sequência de uma saída nocturna a quebrar os regulamentos internos. Depois de ter regressado ao eixo, o jovem central brasileiro devolveu, inadvertidamente, a titularidade a Pepe... E o internacional português não é de perdoar. No meio de tantas contrariedades, assumiu mesmo o papel de líder nato e goleador acidental (11') de que os “dragões” tanto careciam.

Positivo/Negativo Positivo Óliver Quebrou, de forma sublime, um jejum que durava há quase dois anos. O espanhol desferiu, de primeira, um golpe com duplo efeito, já que desfez praticamente todas as dúvidas em Tondela.

Positivo Adrián López Cresceu de forma inegável na segunda metade, quando trocou de posição com Fernando Andrade. Os melhores lances na área do Tondela tiveram a chancela do espanhol, que até começou o jogo a obrigar Cláudio Ramos à primeira defesa da noite. Negativo Fernando Andrade Está muito longe de justificar a aposta de Conceição. O reforço de Inverno dos portistas não consegue expressar o potencial que o levou ao Dragão, falhando em lances em que se exigia mais.

Função que os comandantes da Liga tentaram disfarçar com a presença de Fernando Andrade, destacado para uma missão em que contou com o apoio próximo de Jesús Corona na área do Tondela. Sem Soares nem Marega (Aboubakar há muito que não entra no lote de elegíveis), Conceição não arriscou a titularidade de Brahimi, reservando o argelino para uma situação de emergência, que nem chegou a verificar-se. Brahimi entrou, para cumprir o 200.º jogo de azul e branco, mas principalmente para poupar Herrera a um possível amarelo que o retiraria do clássico com o Benfica.

Atento, o técnico portista agiu de pronto quando o argelino assistiu o mexicano para o terceiro golo (73'), permitindo a substituição. Conceição mexia as pedras e explorava o momento de Adrián López, enquanto Óliver, no comando, usufruía do grande momento da noite (e já lá vamos). O avançado asturiano foi em busca do golo que poderia ter surgido logo no segundo minuto, num desvio que Cláudio Ramos resolveu com uma palmada e Pepe não conseguiu emendar.

Mas como tem vindo a ser timbre do FC Porto, a pressão exercida condicionou fortemente a primeira fase de construção do Tondela, que depois de um período de forte turbulência acabou por encontrar forma de respirar e de insinuar-se na frente, sempre com Jaquité a dinamizar, mas sem fazer soar o alarme na baliza de Casillas. O guarda-redes espanhol ainda esteve em dúvida durante o aquecimento, mas o FC Porto acabou por superar as contrariedades, controlando toda a primeira parte para depois aplicar o golpe de misericórdia com uma obra de arte assinada por Óliver (52’).

O médio espanhol não marcava há praticamente dois anos (desde Março de 2017, num triunfo sobre o Nacional), dissipando as dúvidas que uma vantagem tão curta sempre alimenta, ao bater Cláudio Ramos com um remate de primeira que ainda levou a bola a tocar o poste. A partir daí, foi um desfiar de ocasiões, com Otávio a justificar um golo que acabou por não sair.