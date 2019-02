O tom menor de um poeta maior

Não deixa de ser irónico que conheçamos pelo “tom menor” — notado por um comentador com a argúcia de Manuel Gusmão — um poeta que é dos maiores de que tem sido capaz a poesia portuguesa. Ou essa é apenas a constatação de que a poesia pode ser esse discurso outro, que abdica da empáfia — “Peçam a grandiloquência a outros” (p.288) — e dos excessos da retórica, da “gosma séria/ aprendida na Faculdade de Letras” (p.287), em prol de um dizer rente à fala, sincero e dúctil, que transporta um vislumbre do legado clássico, tornando-o uma necessidade absolutamente respirável e empolgante. Se menoridade tonal existe (e é certo que existe), ela advém de um desejo irreprimível de sinceridade discursiva, isto é, da abolição de quaisquer cortinas de fumo e de quaisquer elementos perturbadores da clareza verbal — uma das dominantes estilísticas da poesia de Fernando Assis Pacheco consiste mesmo na convocação explícita dessa clareza e limpidez, no corpo dos versos: “Ribeiras limpas acudi-me” (p.87); “e mesmo que te minta/ é a verdade seca/ posta ali às avessas;/ não pude amar mais claro” (p.177). Tudo, em suma, o que “leva a poesia a aceitar-se como arte da prosa” (p.429), conforme propõe Manuel Gusmão, no seu posfácio, de uma admirável inteligência crítica. A insistência na procura de uma poética para a escrita de Assis Pacheco não enferma de qualquer tendência “formalista”, antes revelando um escrúpulo de honesta leitura e uma abordagem sabiamente enérgica desta poesia. (E é obvio que um excelente poeta-crítico, como neste caso sucede, chega sempre aonde nunca chegará o crítico de poesia que não é poeta, por muito razoável que pudesse ser.)

A Musa Irregular Autoria: Fernando Assis Pacheco

Org. Abel Barros Baptista

Posf. Manuel Gusmão

Tinta-da-China

A poesia de Fernando Assis Pacheco promove uma aliança inquebrável entre a inteligibilidade do léxico e a rectidão com que se organiza a frase e se compõe a construção do verso. Manuel Gusmão, que assina o posfácio desta nova edição de A Musa Irregular, falara já, a fechar o volume póstumo Respiração Assistida (Assírio & Alvim, 2003), de uma “amizade entre escrita e leitura”. Por outro lado, tudo se conjuga com a assimilação e a recusa do impulso modernista — “É favor não pedirem a esta poesia/ que faça o jeito às alegadas tendências/ do tempo nem às vãs experiências/ que sempre a deixaram de mão fria.” (p.228) A firme rejeição de todo o contorcionismo do verbo não deve, porém, fazer esquecer que só pode recusar tão firmemente aquele que antes tiver degustado, ou, pelo menos, conhecido — “em 1973 ponho de parte alguns/ alibis a começar pelo da fealdade própria/ que mais me serve e tu soubeste/ sempre para fingir libertino// tento aprender um jogo/ afinal simples: desnudar-me e logo depois um outro/ revestir-me em quatro segundos ao cronómetro/ pensava eu na minha que se deve à amada/ tudo inclusive o espectáculo íntimo” (p.170) Aqui, como alhures nesta escrita, as intercalações, a insinuação de níveis diferentes de registo e presença discursiva, não concorrem para uma modernização aparatosa do que se vai construindo. Mantendo a analogia, não se trataria de remodelar, muito menos de decorar a casa, mas de zelar pela sólida robustez de uma residência concreta e habitável. Daí que perca preponderância o estrito feito formal, para passar a assumir centralidade o apelo do ritmo, a naturalidade com que se procede ao desconjuntar de sequências demasiado estáveis. Mas, nestes versos — tomados como simples exemplo —, tudo se torna mais e mais difícl de prever, de limitar. Porque o todo se vai corroendo por tensas contradições. A força resultante destas trocas de energia é muito menos um projecto deliberado de reproduzir o vendaval do tempo do que uma consequência de uma via muito pessoal, a do autor, para si mesmo e para a sua poética.

Esta escrita convoca uma memória activa. Nela encontra lugar uma permanência que luta sem nunca depor armas. A expressão deste poeta lapida os seus materiais como se fosse necessário adaptar o verso ao trânsito idiomático. Ao mesmo tempo que o faz, a poesia de Fernando Assis Pacheco actualiza constantemente os modelos clássicos. Nem mesmo um coloquialismo como o que encerra o poema Páscoa — “ao tempo que isto foi” (p.374) — se ressente de qualquer espécie de relaxamento que pusesse em perigo a tensão fundamental que deve percorrer o poema. Paralelamente, os momentos em que a poesia de Fenando Assis Pacheco reflecte sobre si mesma e a sua condição nunca constituem fases de abrandamento, nem deposições mortiças, mas rápidos desvios, engenhosos atalhos que não repudiam os perigos do caminho. Uma das palavras que mais poderiam ocorrer, perante a poesia de Fernando Assis Pacheco, é honestidade. Algo que nos deveria recordar certos versos de Camões: “Nem me falta na vida honesto estudo/ Com longa experiência,/ Nem engenho, que aoqui vereis presente,/ Cousas que juntas se acham raramente.” Mas é importante reparar como a aproximação a qualquer exemplo canónico — e a poesia Assis Pacheco tem esse movimento — se faz de forma tão fundamental, tão pouco mediata. Porque, mesmo quando cita John nDryden, Assis Pacheco nunca é o germanista do seu CV, mas muito outra coisa — e muita outra coisa. Alguém que consegue devolver a vida ao que se habituou, quase só, ao espartilho dos discursos epecializados. Ou ao culturalismo mais frustrante. Trapaças que esta poesia jamais conhece.

Fernando Assis Pacheco foi um dos últimos poetas que rimaram, não como quem compõe e faz decoração, mas por um processo de precisão rítmica e acerto da fonética e do verso. Os constrangimentos rimáticos são alavancas, não atoleiros; funcionam como aceleradores ou travões para a relação inextricável entre sonoridade e significado. E desde Alexander Pope que sabemos que “o som deve parecer-nos um eco do sentido” — um verso que bem poderia ser um dos lemas para a poesia de Assis Pacheco. Se faz sempre pouco sentido falar de herdeiros e continuadores, talvez se pudessem encontrar vestígios deste saber dos sons, da própria rima, do gosto pelo dizer harmonioso, por vezes cáustico, a tocar o humor, ou a impressão de uma bonomia lúcida, não raro amargurada, em dois contemporâneos como José Luís Costa (20 poemas a Anton Webern, 2005; Da Madragoa a Meca, 2013; Canto da Alforreca, 2016) e Sebastião Belfort Cerqueira (O Pequeno Mal, 2011; El Segundo, 2015; RSO & SBC, com Ramiro S. Osório, 2018).