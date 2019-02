Susana Travassos ao vivo no auditório do PÚBLICO

Nascida no Algarve, Susana Travassos é uma cantora portuguesa que desde o seu disco de estreia criou e reforçou laços musicais e afectivos com o Brasil e a América Latina. Primeiro com Oi Elis (2008), só com músicas do repertório de Elis Regina, depois com Tejo Tietê (2013), lançado apenas no Brasil.

Agora, vai lançar dia 22 em Portugal Pássaro Palavra, disco com título inspirado num poema de Hilda Hilst e inteiramente gravado em Buenos Aires, com canções inéditas da autoria de Melody Gardot, Luísa Sobral e Mili Vizcaíno, a par de temas seus e de composições de Fred Martins (com poema de Ana Terra), Chico Pinheiro, Chico César ou Dea Trancoso.

O tema de Luísa Sobral é uma canção de protesto contra a violência doméstica e, já lançado em 28 de Novembro de 2018 (Dia Internacional Contra a Violência Doméstica), foi escolhido para single do disco, com videoclipe de Pol Turrents, gravado em Barcelona. Para apresentar alguns temas do disco, Susana Travassos estará dia 21 no Auditório do PÚBLICO, onde falará do seu trabalho com o jornalista Nuno Pacheco.​