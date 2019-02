Salários diferentes entre homens e mulheres? Empresas vão ter de se justificar

O Ministério do Trabalho vai passar a reunir estatísticas anuais que sinalizam as diferenças salariais por empresa (balanço) ou por sector (barómetro). Independentemente da dimensão da empresa, a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) e a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) vão analisar cada caso e ser chamadas a intervir quando as empresas não assegurarem uma política remuneratória transparente assente em critérios objectivos (antiguidade, qualificações, assiduidade etc.) e não discriminatórios.

Uma vez identificadas as diferenças, as empresas devem apresentar à Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) um plano de avaliação das diferenças, a implementar durante um ano. Se não corrigirem as assimetrias no prazo estabelecido pela lei, as empresas têm de pagar uma multa, avança o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita à TSF.

Qualquer trabalhadora pode também pedir um parecer à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego caso considere que está a ser vítima de discriminação remuneratória por ser mulher.

A lei da igualdade salarial, que entra em vigor esta quinta-feira, foi aprovada em Junho de 2018. Em Outubro de 2017, o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, já tinha anunciado que o governo iria aprovar uma proposta no âmbito da promoção da igualdade salarial.

As mulheres ainda ganham menos 15,8% menos do que os homens. Uma diferença que corresponde a 58 dias de trabalho pago. É como se, a partir de 4 de Novembro, as mulheres deixassem de ser remuneradas pelo seu trabalho, enquanto os homens continuavam a receber o seu salário até ao final do ano. Esta diferença é referente à remuneração média mensal base e corresponde a menos 157,1 euros por mês para as mulheres, segundo os dados, relativos a 2016, foram divulgados Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE).

Apesar das diferenças entre homens e mulheres, a evolução do indicador da disparidade salarial ao longo dos últimos anos mostra uma ligeira melhoria. Entre 2012 e 2016 a desigualdade entre géneros diminuiu 2,7 pontos percentuais. Entre 2015 e 2016 a redução foi de 0,9 pontos percentuais.

A disparidade entre homens e mulheres é maior nos níveis de escolaridade e de qualificação profissional mais elevados.

No grupo dos trabalhadores com habilitações inferiores ao ensino básico corresponde a uma diferença de 11,1% na remuneração base. Entre quem tem uma licenciatura, a disparidade na remuneração média mensal é de 29,5%.

Ao nível dos “Quadros superiores”, a remuneração média mensal de base das mulheres ficava 26,2% abaixo da dos homens”. Nos níveis de qualificação profissional mais baixos, a diferença é menor. No grupo dos “Praticantes e aprendizes” as mulheres auferiram menos 4% do que os homens em 2016.

O caso da Alemanha e Irlanda

Na nota enviada à comunicação social, a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, congratula Portugal que “se junta, assim, à Alemanha e à Islândia como país pioneiro, aprovando uma lei específica em matéria de discriminação remunerativa”.

Na Alemanha – que em 2015 a disparidade salarial entre homens e mulheres pelo desempenho das mesmas funções situava-se na média de 22% -, o governo preparou uma lei de promoção de igualdade salarial com critérios diversos de acordo com o tamanho das empresas.

Quando as empresas têm mais de 200 funcionários são obrigadas a divulgar entre os seus trabalhadores quais são as razões e os critérios que norteiam as diferenças salariais entre homens e mulheres, quando estas existam. Se não tiverem capacidade de justificar a disparidade salarial de género, estão sujeitas a processo judicial.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já as empresas alemãs que têm mais de 500 funcionários têm que publicitar igualmente os salários que pagam e as actualizações a estes, estando ainda obrigadas a disponibilizar informação sobre as medidas e as acções que estão a providenciar para combater a disparidade salarial.

A Islândia, que foi o primeiro país a aprovar uma lei de combate à disparidade salarial de género, em 2017, implementou uma lei que vai mais longe do que a alemã.

O universo a que se aplica a lei islandesa é o das empresas com mais de 25 funcionários e impõe a igualdade salarial não só em função do género mas também da etnia, da orientação sexual ou da nacionalidade. A entrada em vigor da lei na Islândia foi faseada: a partir de 2018 para empresas mais pequenas, 2022 para as maiores. As empresas terão de pedir certificação que comprove que cumprem as regras e estão sujeitas a auditorias, quer sejam privadas ou públicas.