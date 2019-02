Medicamento que previne o VIH já está disponível nos hospitais

Está dado o passo que faltava para que o medicamento que previne o VIH (incluindo o genérico) esteja disponível nos hospitais. O Infarmed publicou na quarta-feira a avaliação prévia que permitirá a dispensa hospitalar destes comprimidos que combinam duas substâncias.

No documento com data de 8 de Fevereiro, o Infarmed reconhece que “existe interesse público" em utilizar o medicamento em causa como profilaxia pré-exposição (PrEP, na sigla inglesa). A PrEP consiste na toma diária de um comprimido que também é utilizado em pacientes que já estão infectados com VIH. Destina-se a reduzir as hipóteses de alguém que não está infectado, mas que está sujeito a um alto risco de infecção, poder contrair o vírus em caso de exposição ao mesmo.

A avaliação do Infarmed, que se foca em aferir a relação custo-benefício da disponibilização do medicamento a um determinado grupo, identifica duas subpopulações: casais em que um dos elementos é seropositivo e homens que fazem sexo com homens e que desconhecem se os parceiros estão infectados.

De fora ficam os utilizadores de drogas injectáveis, e mulheres que, por exemplo, têm relações sexuais sem o uso consistente do preservativo. Ambos os grupos tinham sido identificados numa norma de orientação clínica de 2017, da Direcção-Geral da Saúde (DGS) como fazendo parte daqueles que “devem ser referenciados a consulta de especialidade hospitalar”. Apesar de não serem referidos na avaliação do Infarmed, a prescrição poderá ser feita na mesma.

A coordenadora do Programa Nacional para a Infecção VIH e Sida, Isabel Aldir, explica que “uma coisa é a avaliação que é feita para o reembolso e comparticipação do medicamento, e é esse o âmbito da avaliação do Infarmed, e outra coisa é a avaliação que é feita em termos da redução do risco da infecção para as populações”, que é da competência da DGS.

O Grupo de Activistas em Tratamento (GAT) já tinha alertado para o atraso “surreal” nas avaliações do impacto orçamental do medicamento pelo Infarmed.

Agora que é conhecido, o presidente, Luís Mendão, deixa críticas à linguagem "muito pouco clara" utilizada na avaliação. Por exemplo, em algumas referências aos grupos para os quais foi feita a avaliação, o Infarmed fala em “casais em que o estado de infecção é desconhecido para ambos os elementos”. Mendão desmonta o problema: primeiro, “não há PrEP para pessoas que não conhecem o seu estatuto serológico” e, além disso, “em termos epidemiológicos não se usa a designação casal”. Em vez disso, fala-se em parceiros ou parceiras com quem se tem relações sexuais, corrige o activista.

Aldir reconhece que “o articulado, da forma como está, não é claro e gera algumas dúvidas e interpretações menos correctas”. E avança que haverá uma reunião “provavelmente já na próxima semana” para corrigir alguns destes aspectos.

A avaliação prévia do Infarmed surge após a implementação de um Programa de Acesso Precoce que tornou o medicamento acessível a um grupo limitado de pessoas. Em Novembro do ano passado, 240 utentes já estavam a tomar esta medicação.

O que é a PrEP? A Profilaxia de Pré-exposição da Infecção por VIH? (PrEP) consiste na toma de emtricitabina e tenofovir, dois antirretrovirais que impedem a replicação do VIH nas células humanas. Em Portugal, o medicamento aprovado para o efeito – que contém estes dois componentes – é o Truvada, já utilizado em doentes com VIH. Aquando da recomendação desta utilização para o Truvada na Europa, a Agência Europeia do Medicamento explicou que esta é “uma forma de as pessoas que não estão infectadas com VIH, mas que estão sujeitas a um alto risco de infecção, reduzirem as hipóteses de ficarem infectadas se expostas ao vírus”. Antes de tomarem o medicamento, as pessoas elegíveis devem fazer testes para o VIH e outras infecções sexualmente transmissíveis. Esses exames devem ser repetidos de três em três meses após o início da profilaxia. O comprimido pode ser tomado de duas formas, segundo informação disponibilizada pelo Grupo de Activistas em Tratamento (GAT): em regime diário, “indicado para práticas sexuais frequentes ou mais difíceis de prever; ou baseado na frequência dos encontros sexuais, adequado a práticas sexuais “esporádicas e fáceis de prever”. O medicamento não protege a transmissão de outras infecções sexualmente transmissíveis, pelo que a utilização do preservativo continua a ser recomendada. Os efeitos secundários mais conhecidos são a redução de funcionamento dos rins que, entre as pessoas com menos de 40 anos de idade, pode ocorrer em até 4% dos casos. Já nas pessoas com mais de 40 anos, o risco acresce para os 20%. Outro dos efeitos é a redução da densidade dos ossos, algo “muito raro”, cuja “recuperação é total seis meses depois de parar a PrEP”, detalha o GAT. Nos Estados Unidos, o Truvada é indicado para proteger a infecção desde 2012.