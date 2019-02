Um doente, um médico e um cientista a discutir o cancro: por que razão nos escapa?

Um doente, um médico e um cientista estão à volta de uma pergunta: por que razão o cancro nos escapa? O doente é o historiador Fernando Rosas, diagnosticado há 12 anos com um tumor neuroendócrino na cauda do pâncreas e desde então acompanhado por Luís Costa, o médico, também director do departamento de Oncologia e do Centro de Investigação Clínica do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Ao lado, Bruno Silva-Santos, o investigador, vice-director do Instituto de Medicina Molecular (iMM), onde desenvolve estratégias imunoterapêuticas para o cancro. Os três professores universitários sentaram-se na quarta-feira, ao fim do dia, no auditório da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa para falar sobre a grande doença do século.

Fernando Rosas dá a volta à questão inicial: “A pergunta do doente é 'por que razão nós não escapamos ao cancro?'” Não haverá, na maioria das vezes, uma resposta. Na sua experiência, é fundamental ter confiança no médico – saber que “não nos engana nem tem um discurso irritantemente optimista” – e estar informado. “Eu acho que o doente, na medida das suas possibilidades, tem que participar activamente na luta contra a doença. O que significa, que não deve fazer dela um caso puramente individual e assumir uma atitude egoísta.”

Diz não ter medo da morte. “Por enquanto, nunca senti esse medo. Não sou religioso, não acredito no mundo do além, mas acho que a vida tem que ser vivida intensamente enquanto existe.” Parte disso, para si, é estar consciente da sua situação clínica, conhecer as possibilidades de tratamento, ter algo a dizer nesse processo.

Havendo mínimos que um médico tem que comunicar, Luís Costa conta a “verdade que o doente quer saber”. “Eu não o obrigo a saber uma verdade que não me perguntou.”

Neste aspecto, há pessoas com posturas opostas. Havendo mínimos que um médico tem que comunicar, Luís Costa conta a “verdade que o doente quer saber”. “Eu não o obrigo a saber uma verdade que não me perguntou.” Para os casos em que a medicina não arranjou ainda hipóteses de cura, mas há formas de controlar a doença, o doente pode perguntar “Durante quanto tempo?” Mas não deve ser obrigado a fazer essa pergunta.

Luís Costa recorda o caso de um doente que, enquanto lhe fazia perguntas sobre o seu trabalho e percurso de vida, abriu o jornal que trazia e começou a lê-lo à sua frente. “Ele estava a quer dizer: ‘Não faça perguntas que eu não quero responder.' Depois falamos muito sobre o cancro. Mas naquele momento ele não queria."

A incerteza

Este processo de compreensão médico-doente pode levar anos. Luís Costa desconstrói a tese de que “não há doenças, há doentes”. “Não é só a forma individualizada como a doença se pode comportar, mas a forma como se reage ao que vem aí é diferente de pessoa para pessoa. Há uma história por trás. Às vezes penso que sei tudo sobre o doente, mas só passado meses ou anos é que entendo por que é que o doente reage de determinada maneira.”

Há diferentes expectativas para gerir. Quando há cura, fala-se no futuro: haverá problemas de novo? Quando a cura é incerta, as probabilidades vêm a jogo. Mesmo que Luís Costa não as traga para as consultas – diz apenas se há ou não “boas probabilidades” de ficar curado –, a Internet entrega alguns números numa pesquisa rápida. No caso de haver 80% de probabilidade de cura em cinco anos, “há pessoas que se vêem no lado dos 80%, outras no dos 20%”, e com base nisso gerem a sua vida, os seus planos. “Esta é a primeira questão que nos escapa: a incerteza.”

Para muitos doentes, a doença também resvala para a insegurança: “Porque fui diagnosticado por acaso? Qualquer coisa pode estar a acontecer-me que eu não dou conta” – é um pensamento frequente nos utentes, retrata o médico. Também Fernando Rosas soube com uma TAC, não esperava encontrar um tumor. “Tentamos diminuir esta incerteza o melhor possível com o conhecimento da ciência, com a experiência clínica, mas é um processo em curso,” diz Luís Costa. Só ao longo do acompanhamento se percebe que terapêuticas resultam, as expectativas vão-se alterando.

"Ao longo destes 12 anos continuei a dar aulas, a escrever, a intervir civicamente. Até agora, nunca senti necessidade de tomar uma decisão em função da doença." Fernando Rosas

Fernando Rosas diz ter “sorte”. Sem sintomas do tumor nem das metáteses no fígado, aos 72 anos, é como se tivesse uma doença crónica que gere sem grande angústia. “Ao longo destes 12 anos continuei a dar aulas, a escrever, a intervir civicamente. Até agora, nunca senti necessidade de tomar uma decisão em função da doença. E, no meu dia-a-dia, não penso muito nisso. A doença está aqui, mas nunca me condicionou a cabeça. Enquanto tiver força nas pernas e juízo na cabeça, vou continuar a fazer o que tenho feito até agora.”

Sendo o sistema imunitário afectado por questões hormonais, este optimismo conta? Luís Costa não acredita que quem está pessimista ou deprimido tenha uma condenação. O optimismo ajuda, mas “não há ciência” para ele, concorda Bruno Silva-Santos. É difícil medir até que nível tem benefícios. “É como a alimentação. Sabemos que uma série de vitaminas são importantes para o sistema imunitário, mas não é por isso que um doente de cancro deve consumir vitaminas em quantidade industrial.” Além disso, há factores com maior impacto: “Não há optimismo que salve um fumador.”

"Na ciência temos que acreditar que o que não sabemos hoje, vamos saber amanhã. Não há nada na biologia que nos possa escapar em absoluto" Bruno Silva-Santos

A imunoterapia

Silva-Santos foi para Londres em 1998 fazer doutoramento em Imunologia na University College London, numa altura em que o estudo do sistema imunitário era “visto como quase uma heresia na investigação” nesta área. A imunoterapia veio revelar-se depois disso uma das grandes esperanças no tratamento da doença.

Para o imunologista a pergunta inicial tem duas fases. “Como é que o cancro surge?” – embora o sistema imunitário tente evitá-lo, as imunodeficiências podem tornar determinados organismos mais susceptíveis ao desenvolvimento da doença. “Temos que fazer com que o sistema imunitário acorde perante esta massa que está a ganhar a batalha e que a reverta.” Além disso, embora haja excepções, à imunoterapia “chegam os cancros que escapam às outras terapias” (cirurgias, radio e quimioterapia, terapias alvo,…).

O que a equipa de Bruno Silva-Santos no iMM faz neste momento é a “educação em laboratório” de glóbulos brancos do doente com quatro formas moleculares diferentes para que estas células imunitárias possam “alvejar o tumor”. Testaram com dois tipos de leucemia e agora no cólon. Esperam até ao fim do ano começar a testar a terapia em doentes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mais uma vez coloca-se a questão da heterogeneidade da doença e de quem a tem. Enquanto 90% pode beneficiar da terapia, nos restantes 10% pode não ter qualquer efeito. “O cancro desenvolve-se a partir de uma célula da pessoa, baseando-se no mesmo material genético. Tecnicamente há tantos cancros quantas as pessoas que os têm”, completa Luís Costa. A investigação continua a desbravar terreno e do que muito do que se virá desvendar poderão ser contributos da análise molecular de tumores.

“Na ciência temos que acreditar que o que não sabemos hoje, vamos saber amanhã. Não há nada na biologia que nos possa escapar em absoluto”, reitera Bruno Silva-Santos. “Sabemos quantos genes temos, cada vez sabemos mais sobre a função daquilo que não são genes, portanto estamos a conquistar armas para manipular a nossa pool genética e não genética.” A imunoterapia procura o que distingue os tumores das células saudáveis. “Só temos que fazer o zoom nas pequenas diferenças e arranjar ferramentas para lidar com elas.” Aliás, os imunologias são “particularmente optimistas”, afirma, pois vêem em cada ser humano o potencial de dez milhões de milhões de células imunitárias. “Temos um exército gigante do qual podemos seleccionar soldados e educá-los em batalhões para aquilo que é preciso combater.”

Moderado pela jornalista Graça Franco, esta foi a primeira de quatro conversas do ciclo “Horizontes iMM: uma pergunta a três”, organizada pelo instituto em parceria com a Fundação Belmiro de Azevedo. Em Março (dia 20) discutem-se as doenças neuromusculares, em Junho (dia 1), já com moderação de António Barreto, vai-se falar de Parkinson e em Outubro (dia 16) das doenças vertebro-medulares. Sempre no mesmo esquema: um doente, um médico e um cientista.