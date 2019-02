A despromoção de uma óptima ministra

Uma das melhores ministras do Governo socialista de António Costa acaba de ser despromovida para n.° 2 da lista para deputados às eleições europeias.

Maria Manuel Leitão Marques acompanha o trabalho político do actual líder socialista há vários anos e é por todos reconhecida pelo seu notável desempenho como ministra da Presidência. Qual a razão para esta sua descida de vários patamares após este último rearranjo eleitoral e governativo feito por António Costa?

Porque embora reconhecendo que há actualmente um grande problema político na União Europeia, com derivas nacionalistas que requerem um reforço político nestas eleições de 2019, a posição subalterna em n.° 2 de uma mulher, peso pesado do Governo, é aparentemente inexplicável. Será que a corrida eleitoral exige a força física masculina?

Porque é irritante vê-la substituída por um ministro com menos peso político e que ficou conhecido pelas acções de marketing aplicadas ao investimento público. Dá vontade de não votar em tal lista!

Só encontro um argumento favorável a tão incrível decisão política.

Por um lado, o novo rearranjo governativo de António Costa mostra uma deliberada e orientada sucessão política, com a ascensão da jovem rapaziada do PS a entrar em força no Governo.

Por outro lado, esta herança do exímio político António Costa pode ser justificada pela importância dos problemas europeus, que estão a pôr em causa o projecto político da União Europeia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A futura presidência da Comissão Europeia deveria estar nas mãos de um, ou de uma, grande líder. A ideal seria Angela Merkel. Caso isso não possa acontecer, então diria a António Costa, avance! A defesa da União Europeia é um valor mais alto que se levanta.

Afirmo-o da mesma forma que lhe disse em 2015: em vez de se encarniçar para tomar conta da Carris e do Metro, veja lá se toma conta do PS e do Governo da Nação.

A resolução dos complexos problemas da União Europeia que agora se avizinham é uma boa razão política e um argumento de peso para a aparente despromoção da ex-ministra. Caso contrário, não tem qualquer justificação racional.