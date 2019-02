Paulo Rangel a caminho da Colômbia em missão política e humanitária

Paulo Rangel e Esteban Gonzalez Pons, vice-presidentes do PPE no Parlamento Europeu, estão a caminho da Colômbia numa missão que tem como objectivo “pressionar o regime de Nicolás Maduro”.

De acordo com uma nota enviada à comunicação social, aquela delegação vai estar na fronteira com a Venezuela para participar na entrega de ajuda humanitária e há encontros previstos com os presidentes da Colômbia, do Chile, e do Paraguai.