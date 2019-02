CDS fica com relatório da comissão da Caixa Geral de Depósitos

Os deputados que farão parte da nova comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos serão, em grande parte, repetidos em comissões de inquérito bancárias. Mas haverá uma estreia. Caberá ao CDS redigir o relatório deste inquérito, devia ser ao PS, mas os socialistas prescindiram de o fazer.

Assim, será João Almeida, deputado do CDS, a ficar com a tarefa. Foram, aliás, os centristas a propor a realização da comissão de inquérito, que acabou por ter o apoio dos restantes partidos com excepção do PCP.

A nova comissão de inquérito deverá tomar posse esta quinta-feira, depois do plenário.

Tanto o BE como o CDS enviaram para a comissão dois deputados que têm estado em várias comissões de bancos, a deputada Mariana Mortágua e o deputado João Almeida.

No PS será o deputado João Paulo Correia a cara do partido, o deputado coordenador dos socialistas na área das finanças e que também esteve nas duas comissões de inquérito ao banco público. O deputado estará acompanhado por três ex-governantes: Fernando Rocha Andrade, Constança Urbano de Sousa e Jorge Gomes.

O PSD também já enviou os nomes. A bancada será liderada pelo deputado Duarte Pacheco e conta ainda com Conceição Ruão, Carlos Silva, Duarte Marques, Inês Domingues e Virgílio Macedo.