Catalunha e repressão

O julgamento dos nossos líderes políticos catalães teve início a 12 de Fevereiro. São acusados de rebelião (um crime envolvendo luta armada ou violenta) e sedição (uma revolta em massa pela força ou fora da lei). Em 1 de Outubro de 2017, mais de dois milhões de pessoas foram votar num referendo para a nossa independência. A Catalunha faz agora parte de Espanha, mas é uma nação com mais de mil anos de história, com a sua própria cultura, língua e forma de ser, muito diferentes das de Espanha. Nós, catalães, sempre sofremos muitas limitações por parte da Espanha em relação às políticas sociais, económicas, culturais e de gestão fiscal... Depois da Guerra Civil espanhola, durante a ditadura de Francisco Franco (1939-1975), os catalães sofreram uma grande repressão. E hoje, 40 anos após a morte de Franco, o seu espírito continua vivo nos partidos de direita, que se disfarçam de democratas, mas governam como se estivessem nesse tempo. (...) O resultado do referendo foi um "sim" de 90% à independência. Mas foi um dia triste, porque 1060 pessoas foram feridas pela polícia espanhola e porque 16 políticos catalães estão presos ou exilados. Sabemos que este julgamento não será justo porque a sentença já foi decidida antes do seu início. O povo catalão precisa de ser ouvido.

Lola Salmerón. Corbera de Llobregat

Endividamento

As famílias portuguesas estão cada vez mais endividadas. Os apelos ao consumo de membros do Governo filia responsabilidade. É certo que maior consumo leva a maior arrecadação de impostos. O Governo de António Costa multiplica constantes assaltos ao bolso dos portugueses. Os contribuintes suportam os bancos falidos, as PPP, as rendas e um sem número de mordomias da classe política. O Governo embandeira em arco enquanto as famílias que estão no estão na pobreza só vêm nevoeiro ao fundo do túnel. Até quando?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Carlos Costa, o inocente

Então não é verdade, segundo o próprio, que ele, Carlos Costa, nada teve a ver com os créditos que a CGD concedeu e que a arruinaram? Que grande lata! Pelos vistos, Carlos Costa está inocente. Mas alguém acredita numa coisa destas? Um dia destes Carlos Costa vai molhar-se e virá à luz do dia toda a sua falta de responsabilidade, isenção e competência, e ficaremos todos a saber o porquê de ainda ser governador do Banco de Portugal. Haverá justiça para com este senhor? Gostava que houvesse, para ver como tudo acabava!

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora



O PÚBLICO errou

Por lapso, no seu artigo de opinião ontem publicado, o social-democrata Hugo Soares aparece erradamente identificado como ex-deputado do PSD. Hugo Soares é ex-líder do grupo parlamentar do partido, mas mantém o seu lugar na bancada como deputado.