Guaidó a caminho da fronteira com a Colômbia, o novo centro da crise venezuelana

Juan Guaidó, o líder da oposição venezuelana que é reconhecido como Presidente interino por mais de 50 países, parte esta quinta-feira para a fronteira com a Colômbia, onde vai ter lugar um dos acontecimentos mais importantes para o futuro da crise política na Venezuela. No sábado, Guaidó e os seus apoiantes esperam começar a distribuir as toneladas de comida e medicamentos que estão armazenadas na fronteira colombiana, enfrentando a promessa do Presidente Nicolás Maduro de barrar a passagem dos camiões.

"O Presidente [interino], Juan Guaidó, será acompanhado por deputados da Assembleia Nacional", anunciou a sua equipa de comunicação, citada pela agência AFP.

O plano dos opositores do governo de Nicolás Maduro é reunir até um milhão de voluntários em várias regiões do país, nas fronteiras com a Colômbia e com o Brasil.

Segundo Guaidó, os voluntários vão ser enviados para pontos de distribuição nos estados venezuelanos de Táchira e Bolívar, para receberem os medicamentos e alimentos armazenados na cidade colombiana de Cúcuta e no estado brasileiro de Roraima. Haverá também voluntários da oposição nos portos marítimos de La Guaira e Puerto Cabello.

A cidade colombiana de Cúcuta vai ser o centro de toda a operação. É lá que está armazenada a maioria dos medicamentos e alimentos enviados pelos EUA e que o Presidente Nicolás Maduro se recusa a deixar entrar na Venezuela – Maduro diz que o país não atravessa uma crise humanitária e acusa a oposição e a Casa Branca de montarem uma manobra de propaganda para forçar a sua saída do poder.

O Live Aid de Branson

No sábado, Cúcuta vai também ser palco de um megaconcerto organizado pelo magnata britânico Richard Branson, pensado à maneira do mítico Live Aid – o festival de angariação de fundos para combater a fome na Etiópia que foi transmitido pela televisão para todo o mundo em 1985.

Ainda não há uma lista definitiva dos artistas que vão participar no concerto, mas os organizadores disseram que foram convidados 32 – entre eles estão os cantores Juanes e Luis Fonsi, o DJ sueco Alesso e figuras conhecidas das redes sociais como Rudy Mancuso e Lele Pons.

O objectivo do patrão do grupo Virgin é angariar dezenas de milhões de dólares em doações através de um site e contribuir para que os medicamentos e alimentos enviados pelos EUA entrem na Venezuela.

Branson disse que a ideia do concerto partiu de Juan Guaidó e Leopoldo López, outro dos destacados opositores de Maduro, que está em prisão domiciliária desde 2014.

"Juan Guaidó, que foi reconhecido como Presidente legítimo da Venezuela por mais de 40 países, incluindo a União Europeia, e Leopoldo López, um líder da oposição que está em prisão domiciliária em Caracas, pediram-nos que ajudássemos a organizar um grande concerto, para chamar a atenção do mundo para esta crise inaceitável e evitável", disse o magnata britânico na semana passada.

No sábado, Caracas será palco também de um megaconcerto promovido pelo regime venezuelano.

Críticas de Roger Waters

A intervenção de Richard Branson na crise política venezuelana foi criticada nos últimos dias por Roger Waters, vocalista e co-fundador da banda britânica Pink Floyd.

Num vídeo partilhado no Twitter, Waters disse que o concerto organizado por Branson "não tem nada que ver com ajuda humanitária".

"Tem que ver com o facto de Richard Branson, sem que isso me surpreenda, ter comprado a declaração dos EUA: 'Decidimos ocupar a Venezuela, sejam quais forem as razões'", disse o músico. "Mas não tem nada que ver com as necessidades do povo venezuelano, nem com ajuda."

No mesmo vídeo, Roger Waters diz que os seus "amigos em Caracas" lhe dizem que "não há guerra civil, nem desordem, nem homicídios, nem uma aparente ditadura, e nem repressão da imprensa".

Num relatório publicado na quarta-feira, a Amnistia Internacional descreve um cenário de "fome, punições e medo" na Venezuela.

"As forças de segurança comandadas por Nicolás Maduro executaram e usaram força excessiva contra pessoas e detiveram outras centenas de forma arbitrária, incluindo adolescentes, numa escalada da sua política de repressão para controlar o povo da Venezuela e, em particular, para punir os habitantes de bairros pobres que decidiram protestar entre os dias 21 e 25 de Janeiro", diz a organização.