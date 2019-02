Vila Nova de Poiares também declara guerra ao plástico

O município de Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra, declarou esta quinta-feira "guerra" ao plástico com a adopção de um programa de redução deste material no âmbito da sua estratégia ambiental.

O presidente da Câmara, João Miguel Henriques, citado num comunicado enviado à agência Lusa, refere que a medida tem como "objectivo reduzir a pegada ecológica, ao apostar numa melhor gestão dos recursos e ao mesmo tempo sensibilizando a população para a urgência em adoptar medidas mais 'amigas' do ambiente".

"A redução da utilização de plástico, em especial aquele que é descartável, deve ser uma meta comum quer no plano individual, quer institucional", salientou.

Entre as medidas aprovadas, estão "gestos simples", como a preferência pelo uso de materiais reutilizáveis em detrimento de produtos de utilização única, como garrafas, copos e demais artigos utilizados nas infra-estruturas ou eventos realizados e apoiados pela autarquia.

O município comprometeu-se a adquirir produtos reutilizados ou recarregáveis nos consumíveis usados no funcionamento dos serviços e ainda a substituir os sacos de plástico por embalagens de papel, preferencialmente reciclado, com excepção dos sacos de lixo indiferenciado.

"As decisões como as que agora tomámos, mesmo que representem uma 'gota no oceano', vão permitir alterar mentalidades e práticas, com o objectivo último de defender e preservar o planeta", frisou João Miguel Henriques.

Também no âmbito dos procedimentos de contratação pública, o município terá em consideração a utilização de materiais recicláveis.

A Câmara Municipal de Poiares anunciou ainda que vai continuar a promover o desenvolvimento de campanhas de sensibilização para a redução de utilização de plásticos descartáveis, dirigidas a toda a população, em particular nas faixas etárias mais novas, envolvendo toda a comunidade neste desígnio.

Citando estudos do Eurostat, o presidente do município recorda que "a produção de plásticos e a incineração de resíduos plásticos dão origem à emissão, ao nível global, de aproximadamente 400 milhões de toneladas de CO2 por ano", além de que "o plástico é responsável por 85% do lixo encontrado nas praias".