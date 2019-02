Sérgio Conceição: "Temos de arranjar soluções para ganharmos o jogo"

A partida desta sexta-feira frente ao Tondela é, nas palavras de Sérgio Conceição, uma das "12 finais" que os "dragões" terão de ultrapassar para revalidar o título nacional. Nesta 23.ª jornada da Liga, os portistas não poderão contar com Aboubakar, Marega e Danilo, devido a lesão, e ainda Tiquinho Soares, por castigo.

Sérgio Conceição admite que a ausência dos quatros homens da dianteira "azul-e-branca" será difícil de colmatar, mas promete dar o máximo para encontrar a melhor solução para o "onze" portista: "Temos de olhar para os jogadores e soluções que temos. Formar o 'onze' que nos dê mais garantias para ganhar o jogo. Gostava de contar com os jogadores, infelizmente não é possível. Há ciclos assim e momentos da época em que, por lesão ou castigo, estamos privados de um ou outro jogador. Aqui, por coincidência, todos os jogadores mais utilizados na frente de ataque [estão indisponíveis]. Temos de arranjar soluções para ganhar o jogo. É para isso que me pagam".

O argelino Brahimi é um dos jogadores em dúvida para o encontro em Tondela, mas Sérgio Conceição não afastou por completo a hipótese de o jogador ser utilizado na próxima partida: "O Brahimi ainda não está a 100%. Iremos ver até à hora do jogo se pode ser opção".

Foto FC Porto precisa de vencer a Roma para seguir em frente na Liga dos Campeões ALBERTO LINGRIA / REUTERS

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Outros dos jogadores discutidos foi Jorge. O jogador brasileiro de 22 anos chegou no Verão cedido pelo Mónaco e, esta semana, treinou com a formação B dos "azuis-e-brancos". O técnico portista explicou que foi o próprio jogador o responsável pela "despromoção", acrescentando que a falta de motivação foi um dos principais entraves à continuação do defesa junto do plantel principal.

"Estamos num momento importante do campeonato e para alguns jornalistas e jornais, é importante que se faça confusão e se criem casos. Não fui eu que afastei o Jorge, foi ele que se afastou. É completamente diferente. Há questões técnico-tácticas que eu privilegio, também privilegio aquilo que é o empenho, o estado emocional", concluiu Sérgio Conceição.

Se vencer esta sexta-feira em Tondela, o FC Porto preservará a liderança do campeonato, na véspera do clássico frente ao Benfica. Os "dragões" pretendem ultrapassar a fase menos positiva na presente temporada, depois de dois empates consecutivos para o campeonato e da derrota na primeira mão dos oitavos-de-final frente à Roma.