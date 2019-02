Uma mão-cheia de adversários a evitar no sorteio dos "oitavos"

Garantida a qualificação para os oitavos-de-final da Liga Europa, o Benfica conhecerá já na sexta-feira, em Nyon (12h), o próximo adversário na competição. Do lote alargado de oponentes, há uma mão-cheia que os "encarnados" quererão evitar.

Espanha será o país mais representado na cerimónia, com três equipas (Valência, Sevilha e Villarreal, que eliminou o Sporting) que impõem respeito, mas os rivais mais indesejados, no plano teórico, virão de Inglaterra (Arsenal e Chelsea) e Itália (Nápoles e Inter Milão).

Equipas apuradas Arsenal (ING) Benfica (POR)

Chelsea (ING) Dínamo Zagreb (CRO)

Dínamo Kiev (UCR) Eintracht Frankfurt (ALE)

Inter Milão (ITA) Krasnodar (RUS)

Nápoles (ITA) Rennes (FRA)

Salzburgo (AUT) Sevilha (ESP)

Slavia Praga (CHE) Valência (ESP)

Villarreal (ESP) Zenit (RUS)

O quadro dos oitavos-de-final ficará completo com Dínamo Zagreb, Dínamo Kiev, Eintracht Frankfurt, Krasnodar, Rennes, Salzburgo, Slavia de Praga e Zenit S. Petersburgo.

O sorteio terá apenas uma condicionante, determinada pelo Comité Executivo da UEFA, que impôs que equipas da Rússia (no caso Zenit e Krasnodar) não podem, nesta fase, enfrentar equipas da Ucrânia (Dínamo Kiev).

Seja qual for o resultado do sorteio, os jogos já têm data marcada: a primeira mão está agendada para o dia 7 de Março, a segunda para o dia 14. As equipas sorteadas em primeiro lugar disputarão a primeira mão em casa.