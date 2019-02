Benfica vai passar Estádio da Luz e BTV da SAD para o clube

O Benfica pretende adquirir à SAD do clube a propriedade do Estádio da Luz e da BTV. Segundo o comunicado enviado à CMVM, nesta quinta-feira, o negócio será feito por um pouco mais de 99 milhões de euros, sendo que ficará sujeito à aprovação dos accionistas, no próximo dia 15 de Março, pelas 19h.

O clube convocou os accionistas para "apreciar e deliberar sobre uma proposta de alienação das acções representativas da totalidade do capital social das sociedades Benfica Estádio – Construção e Gestão de Estádios, S.A. e Benfica TV, S.A. detidas pela Sociedade". O clube informa ainda que "esta alienação apenas se tornará efectiva a 1 de Julho de 2019" e que "o pagamento do referido preço será diferido pelo prazo de 25 anos, vencendo-se juros de acordo com as condições de financiamento do mercado, podendo o comprador efectuar pagamentos antecipados".

A intenção do clube é deixar a SAD focada exclusivamente no desenvolvimento do futebol profissional, ficando todas as outras matérias a cargo do clube.