Dia de subida dura e Pogacar é o novo líder da Volta ao Algarve

Subir bem, vencer a etapa e arrebatar as camisolas amarela, azul e branca. Foi o que fez Tadej Pogacar (UAE Emirates), que é o novo líder da Volta ao Algarve, depois de vencer a segunda etapa, nesta quinta-feira. O jovem ciclista esloveno foi o mais forte a subir ao ponto mais alto do Algarve – o Alto da Fóia, na serra do Monchique –, batendo a concorrência de Wout Poels (Sky) e de Enric Mas (Quick-Step). Entre os portugueses, nota para o quinto lugar de Amaro Antunes e o sétimo de João Rodrigues. Com este triunfo na segunda etapa, Pogacar “roubou” a amarela a Fabio Jakobsen e lidera a classificação geral - com um segundo de vantagem para Poels e três para Mas -, bem como as classificações da montanha e da juventude.

Nesta quinta-feira, o percurso “pedia” mudança de líder. É que com o final da etapa a coincidir com uma montanha de primeira categoria, dificilmente o anterior líder, Fabio Jakobsen – mais talhado para os sprints – conseguiria defender a liderança. Assim, a etapa foi, como se esperava, o primeiro teste aos candidatos à vitória e terminou numa luta entre os melhores trepadores, num grupo com cerca de dez ciclistas.

Tudo isto se passou após uma fuga que durou quase toda a etapa. Seis ciclistas fugiram logo ao quilómetro dois, sendo “apanhados” pelo pelotão a cerca de 50 quilómetros do final. Os fugitivos seguintes foram Amaro Antunes e Riccardo Zoidl, ambos da CCC Team, que tentaram atacar a primeira subida do dia, nas rampas da Pomba. Foram absorvidos a cerca de 15 quilómetros do final e, a partir daí, foi a luta entre os melhores. Na subida final houve ataque do português Amaro Antunes, mas o ciclista da CCC Team acabou por não resistir à força de Pogacar.

Nota para o tempo perdido por Fabio Aru, principal nome em prova, que vacilou na subida final.

Nesta sexta-feira, a terceira etapa traz um contra-relógio individual, de 20 quilómetros, com partida e chegada à Lagoa.