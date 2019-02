Benfica processa FC Porto por acusações "falsas e absurdas"

O Benfica anunciou que vai processar Francisco J. Marques, director de comunicação do FC Porto, a SAD portista, o Porto Canal e ainda Aníbal Pinto, comentador da CMTV e adepto dos "dragões".

Os “processos cíveis e administrativos” são motivados pelas declarações de Francisco J. Marques que levantou a suspeita de o clube “encarnado” estar a influenciar os adversários para que estes sejam mais agressivos nas disputas de bola com jogadores dos “dragões”, dando a lesão de Danilo Pereira como exemplo.

"No lance do Danilo, o jogador não vai sequer à bola, quase que deixa transparecer que há intencionalidade em diminuir os nossos jogadores. O Danilo teve uma lesão grave na época passada e desde que voltou tem sofrido sucessivas entradas duras. Parece que há intencionalidade em ferir. E se há um clube que é capaz de violar o sistema informático de justiça, que é suspeito de prometer prémios para as equipas ganharem ou empatarem com os rivais, que é suspeita de pagar para vencer, eu também posso levantar suspeitas que podem estar a haver pagamentos para o que está a acontecer", afirmou o director de comunicação do FC Porto, no programa Universo Porto - da Bancada.

O Porto Canal — que transmite o segmento onde foram proferidas as declarações — também foi alvo dos processos colocado pelos “encarnados”. As "águias" garantem, ainda, que farão uma participação do canal à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

Para além do FC Porto, também o comentador da CMTV, o advogado Aníbal Pinto, foi processado pelo Benfica. No programa "Pé em Riste", o comentador sugeriu que a equipa do Benfica deveria ser sujeita a um teste antidoping, após as recentes exibições ao leme de Bruno Lage. "Eu tenho visto os jogadores a correr e espero que se façam os testes antidoping, que são normais e imperativos. Eu acho que da forma que o Benfica tem corrido não ficava nada mal fazer um teste antidoping. Quem não deve não teme", afirmou Aníbal Pinto.