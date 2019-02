Bobbi Brown reinventa-se para mostrar que a beleza e o bem-estar andam de mãos dadas

Começou como maquilhadora freelancer, criou a marca com o seu nome, construiu um império que vendeu anos depois. Agora Bobbi Brown, 61 anos, prepara-se para uma nova império. Desta vez ligada à saúde, bem-estar e confiança das mulheres.

Foi na década de 1980 que a norte-americana Bobbi Brown começou a sua carreira de maquilhadora. Em 1991, criou a sua marca de maquilhagem com a missão de realçar a beleza natural e tornou-se um ícone. Em 1995, vendeu a sua empresa ao grupo Estée Lauder, mas manteve-se envolvida em todos os processos e novos produtos da marca que é vendida em 60 países, Portugal incluído. Vinte cinco anos depois da venda da marca, Brown decidiu abandoná-la e reinventar-se, mantendo a beleza como foco, não através da maquilhagem, mas de produtos que promovem a saúde e o bem-estar.

No seu site é possível ver a nova filosofia da empresária: “A beleza de dentro para fora.” Este conceito ganha vida através de temas como o bem-estar, a alimentação, negócios, viagens e muito mais. A marca chama-se Beauty Evolution e a empresária fez formação e é agora uma health coach, pois fez formação nesta área. O objectivo de Brown é “continuar a empoderar as mulheres, dar-lhes confiança e simplificar as suas vidas”, cita a CNBC que entrevistou a profissional.

Além disso, Brown colabora com o seu marido, Steven Plofker, na renovação da pousada George Inn, na sua cidade natal, perto de Nova Jersey, para transformá-la num hotel direccionado para o bem-estar.