Podcast Quarenta e Cinco Graus: com Maria do Carmo Fonseca

Neste episódio do podcast Quarenta e Cinco Graus, Maria do Carmo Fonseca fala sobre genética e biologia molecular, numa conversa descontraída com José Maria Pimentel. A investigadora é presidente do Instituto de Medicina Molecular e professora catedrática na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde lidera um laboratório com o seu nome que desenvolve trabalho de investigação na área da genética. Em 2010, viu o seu trabalho reconhecido com a atribuição do Prémio Pessoa.

“Economista de formação e curioso por natureza”, José Maria Pimentel recebe, todas as semanas, especialistas e pensadores de várias áreas para uma “conversa descomprometida”.