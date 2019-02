IPO de Lisboa confirma legionella mas afasta perigo de contágio

O Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa confirma que foi detectada legionella na água das suas instalações, mas o presidente da instituição, João Oliveira, afasta a hipótese de os doentes poderem ser contagiados pela doença causada pela bactéria.

"Estas bactérias estão em todo o lado onde haja água quente. A bactéria foi detectada nalguns sítios do hospital, no âmbito das inspecções de rotina, mas foram tomadas as devidas medidas e não há nenhum doente isolado, ninguém à espera de ver se tem legionella", esclareceu.

Sublinhando ser "muito comum" a presença desta bactéria, nomeadamente nas casas das pessoas onde haja bombas de água quente, o médico e presidente do IPO sublinha que "a legionella não faz mal se ingerida pelo tubo digestivo, mas apenas quando as gotículas sejam inaladas".

"A água quente já foi reaberta, com as filtrações necessárias. Tudo o que era necessário fazer para erradicar a legionella e para prevenir as doenças já foi feito", desdramatizou.